L'ex dama del Trono Over Maria Tona é tornata a dire la sua su Biagio Di Maro, alla luce delle ultime discussioni in cui è stato coinvolto il cavaliere nello studio di Uomini e donne. Maria ha svelato alcuni retroscena sul cavaliere, sostenendo che Biagio, all'epoca della loro frequentazione "si inventava di tutto", dandogli quindi del bugiardo. Oltre a questo, l'ex dama ha svelato il suo pensiero su Marcello Messina e Ida Platano.

L'ex U&D Maria Tona contro Biagio e Gemma: 'Sono due bugiardi'

Alla luce delle recenti discussioni avvenute nello studio di Uomini e donne e riguardanti Biagio Di Maro, una vecchia conoscenza del programna ha voluto dire la sua.

Si tratta dell'ex dama Maria Tona, che durante la sua partecipazione a Uomini e donne, ha avuto una breve frequentazione proprio con Di Maro. Intervistata dal portale Piùdonna, Maria Tona ha voluto rivelare qualche dettaglio in più sulle sue uscite con il cavaliere napoletano, accusato da più parti, di non aver mai pagato una cena. A tal proposito, Maria ha confermato le accuse mosse da Isabella e Rosy, visto che ha dichiarato di essersi accorta, che lui la portava sempre in uno specifico ristorante di proprietà di un suo amico nonché suo cliente. Ristorante in cui, sostiene Maria, era chiaro che non pagasse il conto. L'ex dama nel corso dell'intervista, si è detta dispiaciuta di non essere più presente in trasmissione per dire la sua sulla questione e per poter testimoniare di fronte a tutti come Gemma e Biagio "sono due bugiardi".

Retroscena su Biagio Di Maro, Maria Tona svela: 'Si inventava di tutto'

Come in fiume in piena, Maria Tona ha proseguito il suo racconto svelando altri retroscena riguardanti Biagio. In particolare l'ex dama ha ricordato le volte in cui il cavaliere, pur di stare al centro dell'attenzione si inventava di tutto. La stessa, Maria, Tona, ha ammesso che anche a lei piaceva stare sotto i riflettori e certamente gli escamotage usati da Biagio sono stati anche per lei fonte di ispirazione.

L'unica cosa che rimprovera al cavaliere, è il fatto di mettere in mezzo altre persone che ora non sono più presenti a Uomini e donne. Nella lunga intervista rilasciata a Piúdonna, c'è stato spazio anche per parlare di Isabella Ricci e sui tanti attacchi che riceve soprattutto da Gianni. A tal proposito, l'ex dama si dice convinta che chiunque stia contro Gemma, inevitabilmente attiri contro di sé gli opinionisti.

Maria Tona apprezza Marcello e su Ida: ‘È una donna noiosa’

Nonostante non sia più presente nel parterre di Uomini e donne, Maria Tona segue con interesse le dinamiche del programma e non è rimasta indifferente al fascino della new entry di questa stagione, ovvero Marcello Messina. Sul cavaliere torinese, l'ex dama si é così espressa: "Marcello mi piace, sia fisicamente che nel suo modo di ragionare", aggiungendo: "É una persona con la quale io sarei uscita volentieri". Su Ida Platano, il pensiero di Maria Tona è invece tutt'altro che positivo. Parlando della dama bresciana, l'ha degnita: "Una donna noiosa per alcuni aspetti", visto che le dinamiche che la riguardano, sembrano essere sempre le stesse.