Prosegue la fortunata stagione de Il Paradiso delle Signore 6, la soap pomeridiana di Rai 1 che appassiona milioni di spettatori. Gli ultimi retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa serie riguardano il personaggio di Giuseppe Amato, da poco uscito di scena, il quale potrebbe anche ritornare in futuro. Niente da fare, invece, per Marta Guarnieri che al momento resta fuori dal cast di questa sesta stagione.

Il possibile ritorno di Giuseppe: retroscena Il Paradiso 6

Nel dettaglio, al centro delle trame di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore vi è Giuseppe Amato: dopo essere stato smascherato da sua moglie circa il tradimento messo in atto in Germania e il figlio illegittimo, l'uomo ha scelto di lasciare Milano e di tornarsene in Germania.

Un addio che non è passato inosservato ma che potrebbe non essere definitivo, dato che prima di andare via, Giuseppe ha promesso vendetta nei confronti di Armando Ferraris e poi non ha detto tutta la verità ai suoi figli, in merito all'esistenza di questo figlio segreto.

Cosa succederà a questo punto? In una recente intervista, l'attore che veste i panni di Giuseppe Amato nella soap, ha ammesso che nonostante tutto il suo scopo è quello di "uscirne pulito" da questa situazione che si è venuta a creare e riuscire a dimostrare che la sua non era affatto malafede.

Marta non ritorna (ancora) da Vittorio Conti

Insomma tutto lascerebbe pensare ad un possibile ritorno in scena di Giuseppe nel corso di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, dato che l'attore stesso ha ammesso che gli piacerebbe poter rimettere piede sul set della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Intanto, però, i fan sperano anche in un ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti, ormai assente da un bel po' di tempo.

Ci sarà il rientro di Marta nella sesta stagione della soap? Stando a quanto apprende Blasting News, al momento non è previsto il ritorno in città della moglie di Vittorio Conti.

La presenza di Marta in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore potrebbe non essere prevista anche se, non è detto che il suo sia un addio definitivo.

Sandro rientra in città: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Marta è uscita di scena per intraprendere il sogno americano e trovare fortuna fuori dagli ambienti del Paradiso ma, in vista della settima stagione della soap (già confermata dalla Rai), non si esclude un rientro in scena e quindi un ritorno anche nella vita di suo marito Vittorio Conti.

Di sicuro, invece, tornerà Sandro Recalcati: a svelare questo retroscena sulle trame future de Il Paradiso delle signore ci ha pensato l'attore Luca Capuano, che veste i panni dell'ex di Tina Amato.

A confermarlo è stato proprio Capuano con delle storie che ha pubblicato sui social, dal set della fortunata soap opera di Rai 1.