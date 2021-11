Una Vita torna con un nuovo esplosivo appuntamento settimanale. Dalle anticipazioni inerenti le trame delle puntata in programma da lunedì 15 a venerdì 19 novembre su Canale 5, si evince che Camino rivedrà una persona inaspettata, mentre Marcos sfrutterà la festa della ragazza per fare una proposta a Felicia. Nel frattempo, Laura e Genoveva porteranno avanti il malefico piano ai danni dell’avvocato Velasco, ma le cose non andranno come sperato. Infine, Marcelina vorrebbe dire addio al suo morente zio e le domestiche faranno la colletta per esaudire il suo desiderio.

Una Vita anticipazioni italiane: il gesto delle domestiche commuove Jacinto

Genoveva, per evitare che qualcuno o qualcosa faccia tornare la memoria a Felipe, farà trasferire l’avvocato alla stazione termale. Bellita, nonostante le cure del dottor Puerta e le sue raccomandazioni, perderà la voce e di conseguenza non potrà più cantare. Antonito diventerà a tutti gli effetti un deputato del parlamento spagnolo, ma Ramon sosterrà che da quando suo figlio è entrato in politica fa lo spaccone, il presuntuoso. Susanna, intanto, farà una triste scoperta su Armando: l’uomo è stato chiamato per compiere una missione diplomatica segreta.

Laura confiderà a Genoveva di aver paura che Velasco uccida sia lei che la sorella Lorenza, ma donna Salmeron le farà capire che se si atterrà al piano stabilito non le accadrà nulla.

Nel frattempo, le amiche della soffitta offriranno i loro risparmi a Jacinto. Commosso dal gesto delle domestiche, Jacinto userà quei soldi per comprare un biglietto del treno per Marcelina, che vorrebbe tanto andare a trovare lo zio malato. Nel mentre, dopo una lunga chiacchierata con Genoveva, l’avvocato Velasco si convincerà che Felipe sta per esalare l'ultimo respiro.

Laura si sfoga con donna Salmeron

La domestica Alonso, nelle prossime puntate della soap iberica Una Vita, scoprirà che Lorenza non è più ricoverata nella clinica dov'è stata presa in cura e si sfogherà con Genoveva. Quest'ultima placherà il suo animo tormentato dicendo che è stata lei a mettere in salvo sua sorella. Nel frattempo, Alodia comunicherà a José che il dottor Puerta frequenta cattive compagnie.

A quel punto Dominguez deciderà di scavare nel passato del losco dottore e scoprirà che il tonico che sta assumendo Bellita, in realtà, non è una medicina. Prima di partire, Marcelina ringrazierà le sue amiche per la colletta che le permetterà di raggiungere il morente Fulgenzio e di dirgli addio. In tutto questo, arriverà il giorno del compleanno di Camino, la festeggiata e Anabel sfrutteranno la festa per far incontrare Felicia e Marcos.

Una Vita trame puntate 15-19 novembre: Camino rivede Maite

Don Bacigalupe afferrerà donna Pasamar e la porterà fuori da Acacias per chiarire una volta per tutte la loro situazione sentimentale e per farle una proposta matrimoniale. Rimasta sola, Camino ritornerà a soffrire di depressione ma qualcuno suonerà al campanello.

La vedova andrà ad aprire la porta e sgranerà gli occhi nel vedere Maite. Nel frattempo, Velasco e Genoveva si godranno una cenetta romantica. Don Salmeron, in accordo con la domestica Alonso, metterà del veleno nel bicchiere di champagne dell'avvocato. Il perfido uomo, però, si accorgerà che c'è qualcosa che non va negli occhi di Genoveva e le ordinerà di bere dal suo bicchiere. Messa alle strette, la donna non saprà come uscire da questa situazione.

Mentre Maite giurerà a Camino eterno amore, Roberto e Sabina, i nuovi proprietari del ristorante Nuovo Secolo, si metteranno in testa di voler abbattere una parete della cantina all’insaputa di Miguel e del vicinato. Josè, dopo aver scoperto che il tonico del dottor la Puerta non vale nulla, si metterà sulle tracce del truffatore. Alodia verrà a sapere che anche Jacinto si è fatto abbindolare dal finto dottore e lo comunicherà ai Dominguez, dando un indizio per acciuffare l'imbroglione.