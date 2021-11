Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che racconta gli amori, le passioni e i dolori degli abitanti di un immaginario condominio della Spagna anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 15 al 19 novembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani ideati da Genoveva per tenere Felipe all'oscuro di tutto, su Josè che scoprirà la truffa del dottor Puerta, sulla cena organizzata dalla Salmeron per eliminare Velasco, sul dono che le domestiche faranno a Marcelina, sul ritorno di Maite sugli strani lavori di ristrutturazione ideati dai proprietari de "Il nuovo secolo" e sulla scoperta di Alodia.

Susana scopre il segreto di Armando

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Genoveva deciderà di portare Felipe in una stazione termale per evitare che l'uomo possa recuperare la memoria ascoltando le chiacchere dei vicini. Dopo aver visto che Bellita è rimasta senza voce nonostante abbia assunto il tonico del dottor Puerta. Josè Miguel indagherà sul medico scoprendo che l'uomo frequenta loschi individui e che il suo tonico in realtà non è una medicina. Ramon si lamenterà con i vicini affermando che Antonito è diventato uno spaccone da quando è diventato deputato del parlamento spagnolo. Susana scoprirà che Armando a breve dovrà partire per una missione diplomatica segreta.

Maite torna ad Acacias

Genoveva informerà Laura di essersi assicurata della sicurezza della sorella Lorenza in clinica. Essendo convinto che Felipe sia ancora moribondo, Velasco accetterà di cenare a casa della Salmeron. In quell'occasione, Genoveva avvelenerà il suo champagne senza però riuscire ad ingannare l'avvocato che gli chiederà di bere dal suo bicchiere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Casilda, Alodia e le domestiche della soffitta regaleranno i loro risparmi a Marcelina per permetterle di comprare un biglietto con cui recarsi in treno dallo zio malato. In occasione del compleanno di Camino, quest'ultima e Anabel organizzeranno un incontro per permettere a Marcos Bacigalupe di proporsi nuovamente a Felicia.

Inaspettatamente, Maite si presenterà alla porta di Camino ricongiungendosi alla sua amata. Lì, la pittrice prometterà a Camino di non voler più permettere a nessuno di separarle. All'insaputa del nipote Miguel e dei vicini, Roberto e Sabina ideeranno un piano per abbattere una delle pareti della cantina del ristorante. Alodia verrà a sapere che il finto dottor Puerta ha raggirato anche Jacinto e lo riferirà ai Dominguez, intenzionati ad acciuffare il truffatore.