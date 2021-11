Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e gli ultimi retroscena rivelano che ci sono state un bel po' di novità nel corso delle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5. Riflettori ben puntati sulla coppia composta da Ida e Diego: i due, infatti, si sono ritrovati ad un punto di non ritorno e in particolar modo il cavaliere, ha dovuto fare i conti con dei pesanti insulti che gli sono stati rivolti contro da Tina Cipollari, tali da chiedere alla De Filippi di censurare le scene che si erano verificate in studio.

Retroscena Uomini e donne nuove puntate: Diego insultato e offeso

Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati da chi ha avuto modo di assistere alle registrazioni delle ultime puntate di Uomini e donne che presto andranno in onda anche su Canale 5, il clima in trasmissione si è particolarmente acceso nel momento in cui si è arrivati all'addio finale tra Ida e Diego.

I due hanno scelto di intraprendere due strade completamente differenti, dopo che avevano provato a costruire una relazione stabile e avevano anche annunciato di essere pronti ad uscire insieme dallo studio di Uomini e donne.

Tutto questo, però, non si è mai concretizzato dato che Diego poco dopo la scelta finale, ha avuto dei tentennamenti su Ida e non ha gradito il fatto che la dama fosse interessata di più a chiarire con Tina Cipollari, piuttosto che a pensare al futuro con lui.

Ebbene, le discussioni tra Diego e Ida sono proseguite anche nelle registrazioni successive di Uomini e donne ma la situazione tra ha assunto una piega del tutto inaspettata.

Tina perde le staffe con Diego: scene tagliate da Uomini e donne

Stando ai retroscena riguardanti le nuove puntate del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, Diego si è ritrovato a fare i conti con le pesanti critiche da parte di Armando, che ha messo in discussione il comportamento del cavaliere.

Come se non bastasse, poi, contro l'ex calciatore si è schierata anche Tina Cipollari che ha avuto un atteggiamento a dir poco durissimo.

I retroscena su Uomini e donne, infatti, rivelano che Tina ha decisamente esagerato nei confronti del cavaliere e, questa volta, ha usato termini decisamente molto forti nei confronti di Diego.

L'opinionista ha perso le staffe e il controllo della situazione, scagliandosi contro l'ormai ex fidanzato di Ida Platano e offendendolo con dei pesanti insulti, che hanno profondamente colpito e turbato il cavaliere.

Scatta la censura a Uomini e donne: ecco perché

La reazione di Diego, infatti, non si è fatta attendere ed ha chiesto alla De Filippi di tagliare le scene e quindi censurare quella parte in cui Tina lo insultava pesantemente.

Diego ha fatto così appello al buonsenso della conduttrice di U&D, tirando in mezzo anche suo figlio che lo segue da casa e che non avrebbe fatto i salti di gioia, nel vedere suo padre che veniva denigrato e insultato in quel modo sul piccolo schermo.

E così, le nuove puntate del programma dei sentimenti, saranno private di queste scene che hanno ferito Diego.