Manuel Bortuzzo è stanco di Lulù Selassié. Dopo un riavvicinamento, il concorrente del GFVip ha chiesto alla coinquilina di intraprendere due strade differenti. Nel dettaglio, il 22enne ha cercato di spiegare per l'ennesima volta che davanti ai riflettori non vuole avere una relazione. Di fronte all'insistenza della principessa, lo sportivo è andato su tutte le furie.

Il precedente

Manuel, dopo la lettera ricevuta da sua mamma, ha avuto un crollo. A tale proposito il gieffino, dopo averci riflettuto, ha chiesto a Lulù Selassié di lasciarlo stare.

A quanto pare, però, la principessa sembra non volerne sapere. La giovane ha più volte ribadito di volere stare vicino al coinquilino esprimendo, inoltre, il desiderio di abbracciarlo.

Quest'ultimo, però, ha ribadito di non volere essere compatito. Lo stesso Manuel ha fatto sapere che il problema non è Lulù ma lui. Bortuzzo sente che la sua vita sia drasticamente cambiata dopo l'incidente, tanto che è continuamente in lotta con sé stesso.

Lo sfogo del gieffino

Dopo avere messo in chiaro le cose, venerdì 12 novembre, Lulù Selassié ha raggiungo Aldo Montano e Manuel Bortuzzo nella zona lavanderia. La diretta interessata ha cercato un contatto fisico con il coinquilino. Bortuzzo, però, sembra non averla presa affatto bene.

Il nuotatore, prima ha allontanato la principessa, poi ha perso la pazienza: "Ti ho chiesto di lasciarmi in pace, ma stai ancora qua". Dopo essere stato accusato da Lulù di avere avuto dei modi bruschi nei suoi confronti, Manuel ha chiesto alla coinquilina di non scendere nel ridicolo.

Manuel ha precisato di avere solamente spostato Lulù da davanti a lui.

Poi, ha abbandonato la zona lavanderia e si è diretto in confessionale. Non contenta, la più grande delle sorelle Selassié lo ha raggiunto e ha chiesto perché si stesse comportando in quel modo.

Bortuzzo chiede aiuto alla regia del GFVip

Manuel Bortuzzo non riesce più a tollerare la presenza insistente di Lulù Selassié. Il diretto interessato, nel discorso fatto alla coinquilina, ha cercato di spiegarle che lei dal punto di vista mentale sembra avere compreso la richiesta ma dal punto di vista pratico no.

Dopo essersi messo in disparte dietro un cespuglio, il "vippone" è stato nuovamente raggiunto dalla 33enne per l'ennesimo confronto.

Con tutto il rispetto per la sua storia ma è un gran maleducato. #gfvip https://t.co/NXSuKx6n07 — Camilla💜🐍 (@camidadda) November 12, 2021

A quel punto, il nuotatore ha davvero perso la pazienza. Stanco per essere continuamente inseguito da Lulù, Manuel ha chiesto aiuto alla regia del GFVip: "Levatemela di torno". Bortuzzo, infuriato, ha cominciato a girare per tutto il giorno mentre Lulù gli correva dietro per un chiarimento. Il 22enne si è detto stanco di dover ripetere sempre le stesse cose da due mesi a questa parte.