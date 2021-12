Continua il successo di LDA nella scuola di Amici. Il figlio del cantautore napoletano Gigi D'Alessio sta avendo tante soddisfazioni in campo musicale. Nei giorni scorsi per esempio ha ricevuto un importante premio dalla FIMI grazie al suo primo singolo che in poche settimane ha scalato la vetta delle classifiche. Nei tre mesi di permanenza nel talent ideato da Maria De Filippi, suo padre non ha mai fatto mancare il suo sostegno con una serie di eloquenti gesti social. Gigi D'Alessio non perde occasioni per far capire quanto sia orgoglioso e contento per i traguardi che suo figlio Luca sta piano piano raggiungendo.

Gigi D'Alessio e i likes per suo figlio LDA

Luca D'Alessio, in arte LDA, ha ricevuto il Disco d'oro. Il suo singolo "Quello che fa male" ha avuto questa certificazioni per le oltre 35 miliardi copie vendute. In vetta alle classifiche, in rotazione radiofonica e al primo posto su Spotify è stato scritto dallo stesso Luca. A consegnarli il disco d'oro è stata l'insegnante Anna Pettinelli. La speaker radiofonica non ha mai nascosto il fatto che LDA non sia tra i cantanti che apprezza. In queste settimane di percorso nella scuola di Amici, non gli ha risparmiato aspre critiche. Sostegno pieno invece da parte del suo insegnante Rudy Zerbi e ovviamente da parte della sua famiglia, i fratelli e in particolare suo padre Gigi D'Alessio.

Alcune puntate fa, ricevette una sorpresa dal suo fratello maggiore Claudio che si collegò in diretta per fargli un saluto.

LDA e il suo primo disco d'oro per il singolo 'Quello che fa male'

Anche se non si è mai espresso pubblicamente, Gigi D'Alessio lo ha fatto attraverso i social. Qui, in sostegno del figlio LDA, non sono passati inosservati i likes che dispensa sulla pagina ufficiale di Amici ai post riguardanti Luca.

Sul suo profilo Instagram ufficiale poi condivide spesso le storie postate dai fans di suo figlio. Quando poi LDA si è esibito nel corso di una puntata passata nel brano di Bjork, il cantautore partenopeo ha scritto sempre su Instagram: "Ciao, sono il papà di Luca". Il percorso nella scuola di Amici di LDA non sta rivelando affatto facile.

Messo due volte in sfida dalla professoressa Anna Pettinelli, nelle classifiche stilate da giudici esterni è spesso arrivato nelle ultime posizioni. Loredana Bertè, giudice di The voice senior proprio insieme a Gigi D'Alessio, gli disse apertamente che per lei non è ancora pronto ad intraprendere una carriera nel mondo della musica. LDA per rispetto preferì non replicare, ma poi a posteriori disse di esserci rimasto male. Intanto, sono tanti i fans che sembrano apprezzare la sua musica e il disco d'oro ne è la dimostrazione.