Il percorso di crescita artistica ma anche personale di Giulia Stabile continua: a dispetto di ogni tipo di critica, la vincitrice di Amici 20 continua ad utilizzare il suo profilo Instagram non solo per condividere la sua arte ma anche i propri messaggi di inclusività.

Infatti, la giovane danzatrice ha voluto scrivere un messaggio ai suoi follower (a oggi sono più di 1.6 milioni), in cui si espone contro i pregiudizi, difendendo un idea di bellezza che non può essere descritta attraverso canoni estetici predefiniti.

La ballerina: 'Trova la tua bellezza'

"Qualcuno un giorno ha detto che la bellezza sta negli occhi di chi guarda", ha esordito Giulia sul suo profilo Instagram riprendendo un famoso aforisma.

"Perché ognuno di noi ha la sua bellezza, non esiste un canone, non esiste una perfezione assoluta", ha proseguito la ballerina diciannovenne. Già Sangiovanni, fin dal suo percorso ad Amici 20, aveva perorato la stessa causa, aiutando Giulia stessa a sentirsi bene con se stessa.

Evidentemente, adesso che ha imparato a essere più 'confident', tanto da aver deciso di tatuarsi questa parola all'altezza delle costole come segno indelebile della sua crescita emotiva, anche lei vuole condividere con chi la segue e la sostiene lo stesso tipo di pensiero.

"Trova la tua bellezza", ha concluso Giulia che ha invitato i suoi fan a sorridere sempre. E proprio il sorriso, suo segno di riconoscimento, in passato come lei stessa ha raccontato è stato motivo di presa in giro da parte dei bulli. Anche per questa ragione il messaggio che va contro i pregiudizi della ballerina acquista un valore ancora più importante: i suoi fan sui social l'hanno inondata di messaggi positivi e di approvazione.

La crescita artistica dopo Amici

Come ogni altro post pubblicato da Giulia, anche questo in poche ore ha fatto incetta di like: i fan della ballerina seguono con affetto ogni suo passo, apprezzando la semplicità con cui la diciannovenne si pone. Giulia e Sangiovanni si stanno imponendo sempre di più come un esempio per la loro generazione. Amati come coppia, ma in primis come artisti, i percorsi di entrambi dopo la fine del talent sono stati tutti in ascesa.

"Malibù" è la canzone più ascoltata del 2021, mentre Stabile sta lavorando come professionista ad Amici 21, dopo aver terminato sabato scorso la sua esperienza da co-conduttrice a Tu sì que vales.

Anche i suoi 'colleghi' del talent non hanno mancato di sostenere con un cuoricino su Ig la giovane. Pare chiaro che i messaggi di Giulia arrivano dritti al punto.

Intanto, in attesa di vedere la prossima coreografia ballata da Stabile - le anticipazioni della puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 5 dicembre rivelano già che Giulia si esibirà - i fan possono continuare a seguire la loro beniamina sui social.