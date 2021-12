Arisa ha vinto insieme a Vito Coppola la 16^ edizione del programma del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle.

"Non me l'aspettavo", sono state le prime parole a caldo della cantante lucana visibilmente emozionata. Seconda è arrivata, Bianca Gascoigne, terzi a pari merito Morgan e Sabrina Salerno a cui è andato anche il premio speciale della giuria. La finale del 18 dicembre, ha incassato un record di ascolti tv, con picchi di oltre il 32% e il migliore share dal 2013.

Arisa ringrazia per la vittoria, non sarà a Sanremo

Arisa ha prevalso su Bianca Gascoigne con uno scarto minimo: ha vinto con il 52% contro il 48% delle preferenze.

A decretare il risultato finale, i voti dei giurati, espressi in forma anonima e consegnati al notaio, a cui si sono sommati quelli social.

Dopo che la padrona di casa, Milly Carlucci, l'ha proclamata vincitrice del dance show, Arisa ha detto "grazie per avermi fatto arrivare fino a questo momento", e ha ringraziato tutte le persone incontrate, i nuovi amici, i giudici, le maestranze della Rai, Vito, la Rai e Milly Carlucci. "Al di là della formazione nel movimento, mi ha fatto scoprire cose di me che non conoscevo. E poi c’è un clima meraviglioso", ha detto.

Prima della premiazione e di sollevare la coppa, non è mancato un accenno di polemica a distanza da parte di Arisa con Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo.

L'artista ha svelato che non sarà a Sanremo 2022 perché il suo brano non è stato selezionato. "Ti hanno fermato come i Jalisse", l'appunto di Selvaggia Lucarelli, riferendosi al duo che da 25 anni tenta invano di tornare sul palco dell'Ariston. "Loro lo hanno fatto una volta sola, io ne ho fatti otto. Forse pensavano fossero troppi, hanno detto pausa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avrei voluto anche partecipare quest’anno. In realtà, purtroppo, la mia canzone non è passata, non è stata capita", la replica dell'artista.

In effetti, Arisa per sette edizioni è salita sul palco dell’Ariston come concorrente e ha vinto due edizioni, la prima nel 2009 con "Sincerità" nella categoria Nuove Proposte, la seconda fra i big nel 2014 con "Controvento".

Nel 2015 è stata a Sanremo pure come co-conduttrice insieme a Carlo Conti, Emma Marrone e Rocìo Morales.

Polemiche social contro la vincitrice del programma

Sulla pagina Facebook di Ballando con le stelle, una parte del pubblico ha attaccato il voto segreto dei giurati e contestato il verdetto finale. Secondo alcuni, le preferenze sui social sarebbero state a favore di Bianca Gascoigne. "Con tutto il rispetto per un grande ballerino come Vito Coppola, Arisa non è lontanamente paragonabile né a Bianca, né a Sabrina Salerno. Come ha fatto poi a vincere se sui social era nettamente in svantaggio è un mistero", si legge in un commento.

Se una parte di pubblico ha apprezzato la svolta sensuale della cantante, un'altra ha sottolineato che proprio nella sfida finale è sembrata impacciata a confronto di Bianca Gascoigne.

Alcuni telespettatori si sono lanciati in giudizi accesi, qualcuno ha ad esempio parlato di mancanza di grazia e di goffaggine. Altri avrebbero voluto la vittoria di Morgan che tra tutti gli sfidanti sarebbe stato quello che avrebbe fatto il miglior percorso. "Grande Morgan, il migliore in assoluto avrebbe dovuto vincere", il commento di una utente.

Proprio l'ex cantante dei Bluevertigo, dopo essere stato eliminato, si è scagliato contro i giudici Mariotto e Selvaggia Lucarelli: "Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio, siete anti-artistici".

Arisa, lettera appassionata di Vito Coppola

Arisa ha scoperto una passione per la danza grazie al suo maestro Vito Coppola.

Il ballerino le ha scritto una lettera per ringraziarla di avergli dato la possibilità di entrare nel suo mondo. "Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te". Dichiarazioni intense: "Da oggi c'è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque".

Arisa nella sua risposta al ballerino non si è sbilanciata. Ha apprezzato che lui l'abbia liberata, dandole coraggio, forza, motivazione. "Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato cominciare da zero", ha detto per poi concludere che le mancherà tutto della trasmissione, la quale viene definita come "un'esperienza che le ha cambiato la vita".