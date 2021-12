Collezionata la 'bocciatura' numero 25, i Jalisse protestano pubblicamente. Dal 1997, quando vinsero il Festival di Sanremo con il brano Fiumi di Parole, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, coppia artistica e nella vita, non sono mai più riusciti a salire sul palco dell'Ariston.

Ci hanno provato ogni anno, ma da quella vittoria sembrerebbe che il loro destino a Sanremo sia quello degli eterni esclusi. La loro candidatura è stata sempre respinta. Dopo l'annuncio dei Big che parteciperanno all'edizione 2022 della kermesse canora, i Jalisse hanno espresso sui social il loro disappunto.

Jalisse, 'Non abbiamo spazio al Festival di Sanremo'

Ogni volta che il duo ha provato a partecipare nuovamernte al Festival di Sanremo dal lontano '97, è stato scartato. Per partecipare all'edizione 2022 della manifestazione canora, i Jalisse avevano inviato la loro candidatura ad Amadeus, direttore artistico della rassegna, che nel 2018 li aveva voluti nel cast del talent “Ora o mai più”. Ma anche stavolta non sono stati ammessi.

Hanno affidato a un post sulla loro pagina Facebook considerazioni senza livore ma piene di amarezza. La seconda protesta del genere, dopo quella dell'anno scorso. Il testo pubblicato ieri, 5 dicembre, fa riferimento, infatti, alla lunga lettera scritta nel 2020 quando il duo artistico aveva collezionato 24 esclusioni consecutive dal festival di Sanremo: Rolling Stones Italia e molte altre testate fecero rimbalzare la notizia.

Ora che i brani proposti, come le esclusioni da Sanremo, sono saliti a 25, Fabio Ricci che ha redatto lo scritto sostiene di lasciar parlare le persone. E fa riferimento alle pagine del libro 'Vox populi, voci di sessant'anni della nostra vita' dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni, Gigi Vesigna, con la prefazione di Antonio Ricci, a proposito della logica della rassegna canora.

Nella prefazione, tra l'altro Antonio Ricci, scrive: "Sanremo si divide in Ante Jalisse e Post Jalisse".

"La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni", protesta il duo. Quindi il chiarimento: la canzone che era stata proposta per partecipare a Sanremo 2022, è un brano "sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare a essere chi eravamo".

Si intitola 'È proprio questo quello che ci manca”, e voleva celebrare 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo e 30 anni di vita insieme.

Jalisse, lettera al presidente della Repubblica

Lo scorso aprile, i Jalisse avevano scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per invitarlo ad ascoltare il loro ultimo lavoro, 'Voglio emozionarmi ancora', scritto e pubblicato durante il lockdown. Il cd contiene anche il brano 'Speranza in un fiore', dedicato alle persone anziane e ai nonni scomparsi in solitudine dopo essersi ammalati di Covid. Avevano ricevuto una lettera di risposta da parte della Segreteria del Quirinale: "il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite", nella replica.

Nella lettera si invitava la coppia a inviare il cd con il loro lavoro al Quirinale. Una prestigiosa attestazione di stima che vale come rivincita, che però non è servita ad evitare l'estromissione numero 25 dalla gara canora di Sanremo.

Sanremo 2022, ex vincitori in gara eccetto i Jalisse

Amadeus durante il Tg delle 20 in onda su Rai 1 lo scorso 4 dicembre, ha svelato i nomi dei 22 Big in gara a Sanremo 2022. Alcuni nomi erano già nell'aria, altri suonano come una vera e propria sorpresa. Dal 1 al 5 febbraio 2022, sul palco del teatro Ariston torneranno in gara Massimo Ranieri che non si vedeva all'Ariston anche lui dal 1997, e Gianni Morandi, con una canzone scritta da Jovanotti per l’occasione.

Ritorno inaspettato anche per Iva Zanicchi che vanta 10 partecipazioni, l'ultima nel 2009, e tre vittorie, e Donatella Rettore, che si presenta con una giovane cantautrice romana, Ditonellapiaga. Ritorni anche tra artisti giovani, quali Achille Lauro, Mahmood con Blanco. In gara anche Rkomi e gli amici di Amici Aka7even e Sangiovanni.

Tornano a Sanremo anche precedenti vincitori del Festival: Elisa che nel 2001 vinse con 'Luce, Tramonti a Nord Est', Emma, vincitrice nel 2012 con il brano 'Non e' l'inferno', Fabrizio Moro vincitore in coppia con Ermal Meta nel 2018, con la canzone 'Non mi avete fatto niente'. Solo i Jalisse non ci sono. Vinsero la 47esima edizione del Festival, quando il vincitore delle nuove proposte gareggiava di diritto fra i big, ed entrarono nella storia di Sanremo per i tanti voti presi. Ora sembrano destinati a un altro primato.