Il legame fra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, all'interno del Grande Fratello Vip 6, sta divenendo sempre più stretto giorno dopo giorno. La giornata di ieri, domenica 19 dicembre 2021, è stata molto intensa per i due concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Dapprima hanno avuto una discussione in riferimento al loro rapporto dentro la casa più spiata d'Italia. La showgirl, infatti, aveva chiesto di parlare con il 38enne per chiarire alcune cose che sente di non aver ancora compreso. Il pugliese aveva replicato affermando che, facendo un confronto con gli altri, reputa Miriana una persona diversa dagli altri coinquilini, ma ha evidenziato di aver intenzione di vivere il legame con la campana con i piedi di piombo.

Poco dopo si sono ritrovati abbastanza vicini nel salone del loft di Cinecittà, stretti in un abbraccio e si sono scambiati il loro primo bacio.

Biagio a Miriana: 'Il bacio c'è quando se lo danno due persone'

"Ho tutta la strada libera davanti", ha ammesso la soubrette 49enne, volendo, inoltre, lanciare una frecciatina al compagno d'avventura sulla sua situazione. Infatti, Biagio D'Anelli, all'esterno del GF Vip 6, ha qualcuno ad attenderlo. Al contrario, Miriana Trevisan non avendo relazioni fuori dalla casa più spiata d'Italia si sente libera di potersi lasciare andare. Uno degli opinionisti di Barbara D'Urso ha rivelato di sentirsi abbastanza confuso fra sorrisi, effusioni e coccole con la showgirl.

Ciononostante, il 38enne non è riuscito a resistere e ha dato un altro bacio a Trevisan, domandandole, però, di riceverne uno in cambio, aggiungendo: "Il bacio c'è quando se lo danno due persone".

Trevisan a D'Anelli: 'Sei onesto'

Biagio D'Anelli ha considerato il bacio dato a Miriana Trevisan come a senso unico e, per questo, non ha avuto intenzione di considerarlo tale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La showgirl ha gradito molto che queste effusioni con il compagno d'avventura siano avvenute sotto i riflettori delle telecamere e non, invece, sotto le coperte, soprattutto perché ha evidenziato di apprezzare la sincerità dell'opinionista pugliese. "Sei onesto", queste le parole proferite, infatti, dalla gieffina al 38enne, invitandolo a prendere una decisione circa la loro situazione con tutta la serenità possibile.

Fra Miriana e Biagio D'Anelli, le restrizioni e i freni cominciano a venire meno ed il loro legame sembrerebbe fortificarsi sempre di più a tal punto che, come accaduto, non riescono a stare lontani l'uno dall'altra. La domanda che ci si pone è se questi baci che si sono scambiati siano soltanto i primi di una lunga serie o torneranno le limitazioni fra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6.