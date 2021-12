Da giorni, si rincorrono le voci di una presunta crisi tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e l'hairstylist Antonino Spinalbese. I due, diventati in estate genitori della piccola Luna Marie, da tempo starebbero vivendo vite separate, anche se Belen in una recente chiacchierata con i paparazzi aveva dichiarato che in realtà non si erano mai lasciati.

Stando però a delle recenti indiscrezioni lanciate dal giornalista di Gossip Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i due si sarebbero lasciati: a "conferma" di questo ci sarebbero delle foto di un loro "freddo" incontro avvenuto in un bar di Milano.

Un rumors che per ora non è stato confermato né smentito dai diretti interessati.

Sarebbe finita tra la showgirl e l'hairstylist

Antonino Spinalbese sarebbe tornato a vivere da solo nell'appartamento dove abitava prima di conoscere Belen Rodriguez. Da quando il rapporto con la showgirl è in crisi, Antonino avrebbe trovato conforto nella sua famiglia con cui trascorrerebbe due weekend al mese. Gli altri due fine settimana sarebbero dedicati a sua figlia Luna Marie. Secondo Dandolo, le cose tra i due sarebbero iniziate a sgretolarsi proprio dopo la nascita della loro bambina.

Un ulteriore indizio che confermerebbe le voci di crisi, sarebbe il fatto che Belen non sia stata vicina ad Antonino durante i 10 giorni di ricovero in ospedale a inizio dicembre.

Successivamente Antonino aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una conversazione con la sua famiglia in cui scriveva: "Il mio natale siete voi".

Nelle foto pubblicate dal settimanale, Belen Rodriguez si trova in un bar sotto casa insieme alla sua famiglia, quando arriva Antonino Spinalbese che porta via la loro figlia Luna Marie con la carrozzina.

Tra i due i rapporti non sarebbero affatto tesi. I due genitori infatti sempre stando ai rumors sarebbero: "Sereni, ma emotivamente distanti."

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Tra Antonino e Belen era scattata fin da subito la scintilla quando si erano conosciuti nell'estate 2020 e la differenza d'età non è mai stata un problema.

In diverse interviste rilasciate in passato, la showgirl argentina si era detta felice di questa storia d'amore, spendendo parole davvero molto importanti e significative per Antonino. Nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo aveva ad esempio dichiarato che non avrebbe mai più trovato un uomo come Antonino, definendolo anche: "Il suo principe".

Per ora né Belen, né Antonino Spinalbese hanno confermato o smentito queste voci: sui rispettivi personali non emerge nessun indizio che possa far capire come stanno davvero le cose tra i due.