Proseguono le anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere riviste anche le puntate. Flavia è tornata a Milano e pare che la sua presenza non si limiti a qualche giorno. La sua presenza ha creato non pochi problemi a Ludovica, che ha dovuto nascondere il fatto di essere fidanzata con Marcello e - in primis - di convivere con lui a villa Bergamini. Se sua madre sapesse, succederebbe il finimondo. Una cravatta da uomo trovata per caso da Flavia sarà la goccia che farà traboccare il vaso.

Nel frattempo, Marco e Stefania sono sempre più vicini, pericolosamente vicini e complici.

Marco a stretto contatto con Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Paradiso delle signore svelano che Marco tornerà dalle vacanze natalizie. Una delle prime persone che rivedrà sarà Stefania, con la quale dovrà collaborare per un'importante intervista. I due saranno così a stretto contatto e la giovane Colombo inizierà a preoccuparsi per i sentimenti contrastanti che prova nei confronti di colui che ha sempre detestato: non si starà forse innamorando?

Nel frattempo, Veronica è curiosa di sapere qualcosa di più sul ragazzo che sembra aver rubato il cuore di Gemma, ma la ragazza non proferisce parola.

Uno strano atteggiamento, dato che non è da Gemma tenere per sé ciò che prova.

Gloria vede l'anello al dito di Veronica

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Ezio e Veronica si accorderanno per i dettagli del loro imminente matrimonio. Manca però il documento principale, ovvero il presunto certificato di morte di Gloria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La povera Moreau, già con il cuore spezzato, vedrà l'anello al dito di Veronica: ora si rende conto che sta per perdere davvero l'uomo che ha sempre amato.

Flavia contro Ludovica, spoiler Il Paradiso delle signore

Si complica la situazione a villa Bergamini. Flavia è tornata a Milano e non sa che Ludovica e Marcello vivono insieme da tempo e tantomeno che sono fidanzati.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Flavia troverà una cravatta da uomo e pretenderà le dovute spiegazioni da Ludovica. Madre e figlia avranno un duro scontro che non sarà privo di conseguenze. Marcello ora è tornato a vivere con Armando, così da non destare sospetti.

Ludovica correrà da Marcello per cercare conforto, ma qualcosa ormai sembra essere andato distrutto. La presenza di Flavia ha seriamente compromesso la tranquillità di Barbieri e della bella Brancia, che dovranno affrontare un periodo molto difficile che li metterà alla prova: il loro amore supererà anche questo?