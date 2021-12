Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip: la complicità tra l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex corteggiatore e tentatore di Temptation Island sembra essere sempre più forte.

Tutto ciò sta accadendo, nonostante Jessica Selassiè nei giorni scorsi abbia confessato alla sua amica Sophie di provare un interesse per Basciano. Il nuovo arrivato ha portato non poco scompiglio nel reality Mediaset. Sin da subito si è lanciato in un corteggiamento nei confronti non solo di Sophie, ma anche di Soleil Sorge.

Quest'ultima però gli ha dato il "due di picche" dicendo di essere innamorata di una persona fuori dalla casa.

Addio Gianmaria, ora per Sophie c'è Alessandro Basciano

Archiviato il rapporto con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, Sophie pare essere sempre più vicina al nuovo arrivato Alessandro. Dalle immagini che arrivano dalla casa, i due appaiono sempre più vicini e intimi.

Nelle scorse ore, ad esempio, si sono distesi sul letto per riposare, ma non sono riusciti a tenere a freno la loro attrazione fisica e mentale. Alessandro e Sophie Codegoni si sono scambiati abbracci e coccole che lasciano trasparire una forte intesa e complicità.

La confessione di Jessica Selassiè alla sua amica Sophie Codegoni

Sophie Codegoni si è avvicinata ad Alessandro Basciano nonostante sapesse dell'interesse che la coinquilina Jessica Selassiè prova per lui. Le due ragazze nei giorni scorsi avevano anche avuto modo di fare una lunga chiacchierata in merito. In particolare Jessica aveva confessato all'amica: "Lo sapevi dal giorno uno che Alessandro mi interessa".

Arrivato nella casa, Basciano non aveva nascosto che Jessica le piacebbe dal punto di vista caratteriale perché è una ragazza molto dolce. Intanto, in quello che sembra essere a tutti gli effetti un nuovo triangolo, Soleil Sorge si è tirata fuori dai giochi, rivelando che c'è una persona che la sta aspettando fuori dalla casa, un uomo che si chiamerebbe Carlo.

In attesa di capire come si evolverà questa situazione, continuano i rumors sui prossimi possibili concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa del GF Vip nel mese di gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, ancora non confermate, si tratterebbe di Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, dell'attore indiano Kabir Bedi e della compagna di Alex Belli, Delia Duran.