Britney Spears compie 40 anni e ha tanto da festeggiare oltre al traguardo anagrafico.

Di recente ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Sam Asghari e grazie al supporto dei fan è riuscita a liberarsi della tutela legale di cui si sentiva prigioniera. La sentenza di un giudice di Los Angeles l'ha liberata dalla conservatorship per cui era giudicata incapace di intendere e di volere, nonché era impossibilitata ad esercitare diversi diritti, rimanendo vincolata ai tutori.

Ma con la fine della tutela, così come lei stessa fa ora sapere in un messaggio autocelebrativo nel web, può festeggiare liberamente con il promesso sposo, tanto da dirsi "benedetta".

Britney compie gli anni

Con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, una moltitudine di ambiti premi alla carriera, tra cui il Michael Jackson Video Vanguard Awards ottenuto nel 2011 e il record tra i Guinness detenuti di "album più venduto di sempre per un artista teenager al debutto con il disco di diamante, Baby one more time", Britney Spears può dirsi la nuova regina del Pop alla sua età.

Questa settimana, il 2 dicembre, la popstar ha festeggiato i suoi 40 anni in dolce compagnia con il promesso sposo Sam Asghari - conosciuto sul set del video di Slumber Party nel 2016 - in attesa che Donatella Versace le disegni l'abito nuziale.

Come da lei anticipato di recente via Instagram, l'artista intende convolare presto a nozze, dal momento che è libera di farlo in quanto non più vincolata alla conservatorship a cui è stata sottoposta per quasi 14 anni, sin dal 2008.

La tutela venne istituita in seguito ad una crisi personale che nel 2007 la vide crollare finendo per rasarsi la testa a zero, sotto il peso delle dipendenze, dei continui appostamenti dei paparazzi e un matrimonio con Kevin Federline rivelatosi fallimentare.

Lo scorso 5 novembre, come ogni anno accade sin dal 2014, la cantante ha festeggiato il "Britney day", la giornata in suo onore celebrata a Las Vegas, che l'ha proclamata Santa nella terra della "sin city".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"La città del peccato" rende le così omaggio, per il contributo dato nell'industria musicale e all'intrattenimento, dopo aver dato vita al suo primo residency show lasvegasiano di successo, il Britney Piece of me.

Fine della conservatorship

Come rende noto MTV Italia, in un video in onore alla popstar statunitense postato via social, lo scorso novembre 2021 è giunta dal giudice Brenda Penny la sentenza della Superior Court di Los Angeles che ha messo fine alla tutela legale di Britney Spears.

Per via della tutela, Britney non poteva usare i soldi in contanti, guidare un'auto, bere champagne e convolare a nozze. A supportarla nella lunga battaglia per la libertà sono stati i fan attraverso il movimento social, Free Britney.

Ma adesso che è tornata libera, convolerà presto a nozze con il fidanzato di diversi anni più giovane di lei, il 27enne Sam Asghari, che ama chiamarla "Lioness", ovvero "leonessa".

Il messaggio autocelebrativo

Nel mezzo dei festeggiamenti, Britney Spears ha condiviso su Instagram una serie di post che la immortalano nel giorno del compleanno mentre si concede un viaggio con il fidanzato e sfoggia un outfit in stile texano con stivali rossi dal tacco vertiginoso e occhiali da sole a goccia.

"Ah, la gioia preziosa di oggi!!! Io e il mio fidanzato siamo così entusiasti di partire... come potete vedere non sono così enorme come appaio nelle foto dei paparazzi … mi sono allenata e sono reale!!!! Dio grazie per rendermi libera di poter uscire dal Paese!!!! Sono benedetta!!!!", si legge a corredo di uno dei suoi post autocelebrativi.

A fare da ciliegina sulla torta sono poi i fuochi di artificio che si sono consumati per lei, che è appena giunta al traguardo dei 40 anni. Immancabili per lei, inoltre, i messaggi di auguri giunti dai fan sui suoi profili social.