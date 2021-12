Proseguono gli appuntamenti con Uomini e donne e i retroscena delle ultime registrazioni rivelano che ci sono stati un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul percorso della tronista Andrea Nicole, al centro dell'attenzione e delle dinamiche per il suo percorso che ha scelto di terminare in maniera un po' anomala. Il motivo? La tronista ha fatto la sua scelta fuori dallo studio televisivo di Canale 5, vedendosi in gran segreto con Ciprian e tenendo tutto nascosto alla redazione del programma di Maria De Filippi, tanto da deludere la conduttrice.

Retroscena Uomini e donne, nuove puntate dicembre: Andrea Nicole nei guai

Nel dettaglio, stando ai retroscena delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di dicembre su Canale 5, Andrea Nicole si è ritrovata al centro delle polemiche nel momento in cui ha svelato di aver avuto un incontro segreto con Ciprian.

Il ragazzo, la sera prima della nuova registrazione, l'ha raggiunta a casa ed insieme hanno trascorso la notte.

Andrea Nicole, infatti, in studio ha ammesso di aver scelto Ciprian e di aver capito che è lui la persona con la quale intende costruire un rapporto lontana dai riflettori mediatici.

Ciprian e Andrea Nicole insultati a U&D: scoppia il putiferio in trasmissione

Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che la tronista ha fatto tutto tenendo all'oscuro la redazione di Uomini e donne su quanto stesse accadendo.

Nicole, infatti, nel momento in cui è stata raggiunta a casa dal corteggiatore non ha avvertito la redazione del programma di Maria De Filippi ed ha scelto di viversi la sua notte di passione senza mettere al corrente nessuno.

Una rivelazione che, nel momento in cui è stata portata alla luce in studio, ha scatenato il panico generale. La reazione di Gianni Sperti è stata a dir poco dura nei confronti della tronista, tanto da arrivare ad insultarla.

Successivamente, però, la furia dell'opinionista si è scagliata anche contro Ciprian: secondo Gianni, infatti, la nuova coppia non ha fatto altro che prendere in giro la redazione e tutte le persone che lavorano a Uomini e donne.

Maria De Filippi 'bacchetta' Andrea Nicole, lei in lacrime: retroscena Uomini e donne

Sperti ha poi aggiunto che, secondo lui, Andrea Nicole non avrebbe meritato il trono del programma sentimentale di Canale 5.

Insomma un vero e proprio "massacro" l'ultima puntata di sempre della tronista che è uscita dal programma in lacrime.

Nicole ha dovuto fare i conti anche con le dure parole di Maria De Filippi, che fin dal primo momento ha creduto in lei e l'ha sempre supportata in questo lungo percorso.

La conduttrice di Uomini e donne non ha potuto fare a meno di nascondere la propria amarezza e la delusione per quanto accaduto, ammettendo che Nicole avrebbe potuto avvertire qualcuno della redazione e mettere al corrente della verità su quanto stesse accadendo con Ciprian, invece di fare tutto di nascosto e in segreto.

Gianni Sperti mette in dubbio anche l'altra tronista Roberta

Sta di fatto che, nel momento in cui Nicole in lacrime ha tirato in mezzo anche la sua collega tronista Roberta, dicendo "lo sapevo" e riferendosi al fatto che immaginava una reazione simile da parte di Gianni e degli altri protagonisti del cast di U&D, la furia dell'opinionista si è scagliata anche contro Roberta.

Stando ai retroscena di Uomini e donne, Gianni è arrivato a mettere in dubbio anche la buona fede dell'altra tronista, dato che in questi mesi ha stretto un rapporto di grande amicizia con Andrea Nicole.

Il motivo? Gianni ha sospettato che Roberta potesse essere stata messa al corrente da Nicole su quanto stava succedendo con Ciprian quella sera in cui lui l'ha raggiunta a casa e hanno trascorso la notte insieme, incuranti delle regole della trasmissione di Maria De Filippi.