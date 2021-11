Per venerdì 19 novembre è prevista la prima delle due registrazioni settimanali di Uomini e donne. Le storie che l'autrice Raffaella Mennoia ha pubblicato su Instagram poco prima dell'inizio delle riprese anticipano la presenza in studio di un'ospite molto gradita dalla diretta interessata e anche dal pubblico. A tornare eccezionalmente agli Elios per una puntata potrebbe essere Giulia De Lellis, tra coloro alle quali si dice la redattrice si sia ispirata per il suo ultimo romanzo d'amore.

Rumor sulla prossima puntata di Uomini e Donne

Nella tarda serata del 19 novembre in rete cominceranno a circolare le anticipazioni dettagliate della prima registrazione settimanale di Uomini e Donne, quella che Maria De Filippi sta conducendo dal primo pomeriggio.

A regalare un piccolo spoiler sulla puntata che gli spettatori di Canale 5 potranno vedere tra qualche giorno è stata Raffaella Mennoia in alcuni video che ha caricato su Instagram poco prima di raggiungere il backstage.

"Buongiorno, stiamo per registrare una nuova puntata di U&D e vi voglio dire che sono molto contenta perché oggi in studio c'è una persona alla quale voglio un gran bene e lei ne vuole a me. Sono contenta che ci sia e spero che venga a trovarci più spesso", ha fatto sapere l'autrice del dating show senza svelare il nome dell'ospite tanto vicina a lei e a tutta la redazione.

Il viaggio di Giulia forse verso Uomini e Donne

Raffaella ha pubblicato i video in questione attorno alle ore 15 del 19 novembre, ovvero pochi minuti prima di recarsi dietro le quinte per assistere alla registrazione di Uomini e Donne di cui ha parlato anche sui social network.

Qualche ora prima, e più precisamente nella tarda mattinata di venerdì, un'ex corteggiatrice amatissima dalla redazione e dal pubblico del dating show ha postato una storia su Instagram che potrebbe essere collegata a quella dell'autrice Mennoia.

"Off to a special work day in Roma", ha scritto Giulia De Lellis accanto a uno scatto che secondo alcuni fan confermerebbe il suo imminente ritorno negli studi Elios per una sola puntata in qualità di ospite d'onore.

Si sa che l'influencer e la collaboratrice di Maria De Filippi sono legatissime e si scambiano spesso parole d'affetto e di stima anche sul web, per questo tanti sospettano che sia proprio la 26enne di Pomezia la protagonista della registrazione del format che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo ormai quasi cinque anni fa.

Teresanna o Giulia: mistero sul romanzo ispirato a Uomini e Donne

Se sia davvero Giulia l'ospite della quale ha parlato Raffaella sui social, lo si saprà con certezza quando sul web cominceranno a circolare le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 19 novembre.

La presenza di De Lellis, inoltre, sarebbe giustificata dalla promozione che Maria De Filippi sta continuando a fare al nuovo romanzo della sua autrice, quello che è stato scritto ispirandosi a un'ex coppia che si è formata davanti alle telecamere del dating show.

Nel pomeriggio del 19 novembre è andato in onda l'appuntamento in cui si è cercato di fare chiarezza su chi sia la protagonista del libro: Teresanna Pugliese è una delle candidate al ruolo assieme all'influencer romana.

La redattrice non ha ancora svelato l'identità dell'ex corteggiatrice o tronista alla quale ha pensato quando ha lavorato a "Cupido spostati", ma gli opinionisti sono certi del fatto che sia una tra la napoletana e Giulia (che proprio in queste ore potrebbe confermare o smentire questa ipotesi davanti alle telecamere del programma che l'ha lanciata).