Nuovo cambio conduttori in arrivo a Striscia la notizia, il tg satirico dell'access prime time di Canale 5, in onda tutte le sere dalle 20:45 alle 21:35. Una stagione decisamente non facile per il programma ideato da Antonio Ricci che, in questi primi mesi di messa in onda, ha dovuto fare i conti con un vero e proprio crollo ascolti. La media auditel non è più quella di un tempo e ormai Striscia la notizia perde quotidianamente la sfida auditel contro I Soliti Ignoti in onda su Rai 1. Nelle prossime settimane ci saranno delle modifiche al parterre di conduttori e tra le new entry arriverà anche Diletta Leotta.

Crollano gli ascolti di Striscia la notizia su Canale 5

Nel dettaglio, questa nuova edizione di Striscia la notizia si sta rivelando piuttosto complessa dal punto di vista auditel.

Il tg satirico in questi mesi di programmazione ha ottenuto una media di circa 4 milioni di spettatori a serata con uno share che si posiziona tra il 13 e il 18%, con picchi negativi al di sotto dei tre milioni di telespettatori.

Dati decisamente ben distanti da quelli del passato e che, ormai, non permettono al tg satirico di Canale 5 di vincere la gara ascolti contro I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che viaggia su una media di circa cinque milioni di fedelissimi a serata e uno share compreso tra il 19 e il 22%.

Diletta Leotta approda come conduttrice a Striscia la notizia

Sta di fatto che le anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Striscia la notizia 2021/2022 rivelano che ci saranno dei nuovi cambi conduttori, con la speranza forse anche di risollevare le sorti auditel del programma di Canale 5.

Per la puntata di venerdì 10 dicembre, ad esempio, dietro al bancone del tg satirico Mediaset arriverà l'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Diletta Leotta.

Per il comico napoletano si tratta di un ritorno a Striscia la notizia dopo che ha condotto un po' di puntate con Vanessa Incontrada.

Per Diletta Leotta, invece, si tratta di un debutto alla conduzione dato che fino a questo momento ha solo ottenuto dei tapiri (in primis per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Can Yaman).

Il ritorno della coppia Greggio-Iacchetti come conduttori di Striscia

Sia Diletta che Alessandro Siani sono entrambi protagonisti di "Chi ha incastrato Babbo Natale?", il nuovo film delle feste in uscita in questi giorni nelle sale.

E poi ancora, il cambio conduttori di Striscia la notizia proseguirà anche nelle settimane a venire, dato che la coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, lascerà spazio a due volti storici del programma.

Da lunedì 13 dicembre, infatti, dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 ci sarà il ritorno della coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che terranno compagnia al pubblico per tutto il periodo delle feste.