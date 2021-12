Alex Belli continua ad essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6 e, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5 il 6 dicembre, si è ritrovato ad affrontare un momento di crisi personale. L'attore, complice la difficile situazione che sta vivendo con sua moglie Delia Duran che si trova fuori dalla casa e la relazione che sta nascendo con Soleil Sorge nella casa di Cinecittà, non ha nascosto di essere in crisi al punto da pensare di voler abbandonare definitivamente il cast del reality show, salvo poi ripensarci.

La crisi di Alex Belli: voleva lasciare il cast del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si è ritrovato ad affrontare la delicata situazione che lo vede protagonista e che lo vede diviso tra sua moglie Delia e la giovane Soleil Sorge, con la quale in queste ultime settimane si è esposto notevolmente, al punto da confessarle il suo amore.

Un momento non facile per Alex Belli, che ha avuto dei momenti di crisi nel corso della diretta del 6 dicembre al punto da pensare anche di lasciare definitivamente il reality show.

Alla fine, però, Alex è tornato di nuovo sui suoi passi ed ha cambiato idea per l'ennesima volta: l'attore, infatti, ha scelto di non abbandonare il programma e di andare avanti per la sua strada, portando così a termine il suo percorso.

Soleil Sorge e Alex: nuovo confronto al GF Vip

Subito dopo la puntata serale del GF Vip, Alex ha avuto modo di confrontarsi di nuovo con Soleil Sorge su questa situazione e non ha perso occasione per "sparlare" di nuovo di sua moglie.

In particolar modo, quando Soleil gli ha chiesto il motivo per il quale non fosse andato via definitivamente dal cast di questa edizione, lui ha risposto dicendo che ormai mancano pochi giorni alla scadenza del suo contratto di lavoro, dopodiché prenderà la sua decisione finale sul "da farsi".

Al tempo stesso, però, Alex non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di sua moglie Delia Duran.

Alex 'sparla' di sua moglie Delia dopo la puntata del GF Vip

Se in un primo momento ha ammesso di essere ancora profondamente innamorato della donna e di voler fare di tutto per riconquistarla e ricucire così lo strappo che si è creato al GF Vip, al tempo stesso non ha nascosto che se non dovesse esserci se ne farà una ragione.

"Se non riesco a risolvere con Delia? Amen. Vuol dire che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei", ha ammesso Alex Belli.

Insomma nonostante il flirt con Soleil Sorge, l'attore non risparmia stoccate a sua moglie che per il momento ha scelto di tenersi fuori da questa situazione ed ha annunciato sui social il suo addio da Milano.