È un lungo tira e molla la storia tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè, protagonisti del Grande Fratello Vip 6. I due coinquilini continuano la loro avventura nella casa più spiata d'Italia tra alti e bassi, litigi, allontanamenti e inaspettati riavvicinamenti. Bortuzzo a tratti è apparso addirittura infastidito ed irritato da Lulù. Spesso l'ha respinta con parole anche molto dure lasciandola in un mare di lacrime. Dopo aver deciso di porre fine alla loro frequentazione, sembra però che Manuel abbia deciso di fare nuovamente un passo indietro.

Nelle scorse ore infatti, ha pronunciato parole importanti per Lulù e si è abbandonato alla passione tra le sue braccia. Massaggi, abbracci, coccole e baci appassionati hanno riacceso la scintilla che forse tra i due in queste settimane non si è mai del tutto spenta.

Manuel Bortuzzo a Lulù: 'Adesso avrai un punto di riferimento'

Nel corso della giornata di ieri, Manuel Bortuzzo ha parlato a lungo con Lulù Selassiè. Il nuotatore ha speso parole importanti ed ha ammesso di avere anche lui delle colpe se in passato non si sono capiti. Manuel ha dichiarato: "Adesso mi sento di poter fare qualcosa nel momento in cui succede qualcosa. Adesso avrai un punto di riferimento". Nel lungo discorso, Bortuzzo ha poi anche aggiunto che hanno impiegato tanto tempo per capirsi e comprendersi e questo è servito ad entrambi per imparare a rispettarsi.

"Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui," ha dichiarato Manuel. Il nuotatore ha affermato che adesso le cose tra di loro sono cambiate perché sente che si sono compresi.

Manuel e Lulù di nuovo insieme tra baci e parole importanti

Parlando con Lulù, Manuel le ha detto che è facile criticare e giudicare qualcosa che non è tuo.

Ha poi anche aggiunto: "Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai". Manuel si è reso conto che in fondo Lulù aveva soltanto bisogno di qualcuno accanto che le desse un abbraccio. Bortuzzo ha dichiarato che sarebbe bastato uno sguardo. Il nuotatore ha detto che a livello mentale Lulù è un bel casino, ma a lui piace complicarsi la vita.

Manuel si è chiesto come mai in passato non abbia preso le cose con più leggerezza e non abbia fatto niente in tante situazioni. "Ti arrabbiavi per delle cose, anche stupide. Io mi ritiravo e invece bastava che te lo facessi capire," ha dichiarato nel corso della lunga chiacchierata con Lulù. Come andranno adesso le cose tra i due? Avranno finalmente trovato un punto d'incontro? Non resta che seguire la loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia per scoprirlo.