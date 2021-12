Prima della puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 6 Dicembre, Alex avrebbe detto a Soleil Sorge di aver parlato con gli autori. Durante la chiacchierata, l'uomo avrebbe chiesto di tutelare lui e Soleil.

Alex e il sentimento per Soleil

Ieri, 6 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini. La storia tra Soleil e Alex sta continuando a discapito di Delia Duran, che sembrerebbe aver lasciato Milano per prendersi una pausa. Nei giorni precedenti i due si sono sempre di più avvicinati e, questo, avrebbe messo una certa ansia a Alex, considerando il fatto che è impegnato.

In una festa avvenuta domenica 5 dicembre, i due si sarebbero avvicinati, per poi concludere la serata con delle effusioni nel letto. A tal proposito, l'uomo ha deciso di parlare con gli autori, probabilmente per paura che si potesse compromettere la relazione con la moglie.

Alex tranquillizza Soleil: 'Ho fatto una chiacchierata prima'

Poco prima della puntata del 6 dicembre, Alex pare che si sia assicurato un trattamento più leggero dal Grande Fratello Vip. Mentre parla con Soleil, infatti, egli afferma di aver parlato con qualcuno. All'affermazione di Alex, ovviamente Soleil chiede di chi si trattasse, ma l'uomo non risponde direttamente, bensì guarda verso l'alto, facendo intuire di aver avuto un colloquio proprio con gli autori.

"Gli ho detto di tutelarci un pochino", confessa l'uomo a Soleil.

Alfonso Signorini chiede il permesso per mostrare una clip

Non a caso, quindi, nello spezzone della puntata incentrato sul triangolo Alex-Soleil-Delia, Alfonso Signorini, a differenza delle altre volte, non ha mostrato fin da subito il video dedicato alla questione.

Il conduttore ha dapprima invitato l'uomo in confessionale per parlare dei suoi dubbi in merito alla relazione con sua moglie.

Alex prima della puntata ⚠️

“Ho fatto una chiaccherata prima”

Soleil: “con chi?”

Alex guarda in alto per far capire che ha parlato con il GF e poi dice “gli ho detto di tutelarci un pochino”

Ecco perché nessuno stasera ha fiatato e Alfonso non voleva mandare la loro clip #gfvip pic.twitter.com/MDaC5ls3qL — Alessia (@alessiaaall) December 6, 2021

"Vorrei poter non rovinare tutto quello che abbiamo costruito qui e che ho costruito fuori", dice Alex in merito alla questione, dimostrando di trovarsi in un momento di forte confusione.

Probabilmente, Alex non sa cosa fare per salvare la sua situazione fuori, affermando che "L'unica soluzione sarebbe quella di uscire qui o che Delia mi portasse via da questa cosa". A quel punto Signorini invita in confessionale anche la vippona bionda per parlare degli ultimi accadimenti avvenuti domenica 5 dicembre, ma non fa vedere subito la clip dedicata alla vicenda. Il padrone di casa ha, infatti, chiesto se poteva mostrare le immagini ai due ragazzi o se preferivano di no. I due hanno accettato e, a quel punto, Alfonso ha ammesso di averli messi alla prova con quella domanda.