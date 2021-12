La "moglie" di Alex Belli rompe il silenzio e spiazza sui social dopo che suo marito si è dichiarato a Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Dopo un periodo di "silenzio", Delia Duran è tornata a parlare e lo ha fatto pubblicando un post tra le stories del suo profilo Instagram dove, però questa volta non ha attaccato Alex Belli per quello che sta succedendo all'interno della casa più spiata d'Italia, ma si è limita a dire di sentire il bisogno di scappare via.

Alex Belli si dichiara a Soleil al GF Vip, Delia delusa

Nel dettaglio, l'ultima settimana trascorsa da Alex nella casa del GF Vip è stata a dir poco ricca di colpi di scena inaspettati.

L'attore ha scelto di aprire il suo cuore a Soleil Sorge e lo ha fatto confessandole per la prima volta i reali sentimenti che prova nei confronti della ragazza.

Alex ha ammesso, senza giri di parole, di essersi innamorato di Soleil motivo per il quale vorrebbe portare avanti questa frequentazione, malgrado solo pochi giorni fa abbia ribadito tutto il suo amore alla "moglie" Delia, che era entrata in casa per chiedergli di essere maggiormente rispettoso nei suoi confronti.

Sta di fatto che, alla fine, Alex non è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare, confessando di amare l'ex protagonista di Uomini e donne.

Delia rompe il silenzio sui social dopo le parole d'amore di Alex per Soleil

Un gesto molto forte che ha spiazzato Soleil e i telespettatori da casa che seguono il GF Vip e, soprattutto, ha lasciato senza parole anche la "moglie" stessa dell'attore.

Fino ad oggi, infatti, Delia Duran ha perseguito la strada del silenzio e non ha proferito parola su quanto è accaduto, al punto da rifiutare anche l'invito della produzione del reality show, che ieri sera l'avrebbe voluta in studio per un confronti diretto con suo marito.

In queste ore, però, Delia è tornata ad essere presente sui social e lo ha fatto pubblicando un post che non è passato affatto inosservato, dato che la donna ha ammesso di essere provata da tutta questa situazione, al punto da sentire la necessità e il bisogno di scappare via.

'Addio Milano', scrive la 'moglie' di Alex sui social

"Sono stati giorni complessi", ha scritto la "moglie" di Alex su Instagram, ringraziando tutte le persone che le sono state accanto e che l'hanno supportata dopo gli avvenimenti del Grande Fratello Vip.

"Ora mi dovete scusare, ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa.

Hasta luego Milano", ha chiosato Delia nel suo messaggio social, che tradotto diventa "addio Milano".

Insomma, a quanto pare, la donna ha lasciato la città dove fino a qualche mese viveva con Alex e per il momento non ha fornito ulteriori dettagli su cosa abbia intenzione di fare.