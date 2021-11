La sintonia tra Alex Belli e Soleil Sorge è cresciuta con il trascorrere dei giorni nella casa del GF Vip tra abbracci e kiss freeze. Un feeling che ha iniziato a far vacillare Delia Duran, moglie dell’attore, che nella puntata del 5 novembre del Reality Show si è confrontata sia con l’influencer che con il partner. La venezuelana ha riservato parole di fuoco al trentottenne spiegando di essere delusa dal suo comportamento. “Mi stai mancando di rispetto, sto soffrendo” – ha affermato la modella che ha invitato Belli a cambiare atteggiamento per non mettere a rischio la loro relazione.

Bacchettate che hanno fatto meditare l’emiliano che è arrivato ad un passo dal lasciare la casa più spiata dagli italiani. Nelle ultime ore Alex è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil durante una conversazione con Sophie Codegoni. “Per me è una sorellona, i baci cinematografici mi hanno aiutato a capire che non provo nessuna attrazione fisica per lei” – ha chiosato l’attore che in precedenza aveva parlato di grande affinità e di una potenziale attrazione fisica.

Alex si confida con Sophie al GF Vip: 'Soleil come una sorellona'

La crescente complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge ha messo in allarme Delia Duran che prima ha manifestato il suo disappunto sui social e poi si è confrontata con l’attore nella casa del Grande Fratello Vip.

Il trentottenne ha provato a tranquillizzare la modella affermando che con l’italo americana c’è soltanto un rapporto di amicizia e che con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si era scambiato dei baci cinematografici.

Affermazioni che non hanno convinto del tutto la venezuelana che ha spiegato che a far scattare il campanello di allarme non sono stati i ‘kiss freeze’ ma parole e atteggiamenti di Belli.

“Sono fraintendibili e ti assicuro che avrebbero dato fastidio a qualsiasi donna” – ha aggiunto Delia Duran che ha invitato il partner a non ‘alzare il gomito’. “Quando bevi sei un’altra persona”. Dopo aver meditato di lasciare il reality Alex ha deciso di proseguire la sua avventura nel GF Vip.

L'attore sui baci cinematografici con l'italo americana: 'Non ho avvertito nulla'

Alcuni giorni fa l’attore non aveva nascosto di provare simpatia per Soleil Sorge: “Mi piace molto”. Nelle ultime ore Alex Belli ha deciso di far chiarezza sul suo rapporto con l’italo americana durante una conversazione notturna con Sophie Codegoni. “In quel bacio con Sole ho sentito solo il game e nient’altro” – ha spiegato l’attore sottolineando di non aver provato nessuna attrazione fisica nei confronti dell’influencer. Per il 38enne la prova cinematografica ha rappresentato una prova del nove rispetto ad un’eventuale attrazione nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Ci gioco, rido, scherzo e ci sono finito anche sopra ma per me è come una sorella” – ha rimarcato Belli che ha aggiunto che se avesse avvertito qualcosa avrebbe cambiato stanza perché farebbe fatica a restare al fianco di una persona per la quale prova dei sentimenti. “Sarei masochista. È vero, siamo inseparabili ma questo non significa che ci sia qualcosa di più di un’amicizia”.