Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Quinn scoprirà che Shauna vive a casa di Eric e non la prenderà affatto bene. Infatti, Fuller andrà a parlare con Forrester e vorrà delle spiegazioni, ma l'uomo dirà semplicemente che a casa sua invita chi vuole. Nel mentre, arriverà a Los Angeles Paris, sorella minore di Zoe che subito farà la conoscenza di Zende e anche di Carter, di cui ancora non ne sapeva l'esistenza.

Shauna vive a casa di Eric

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Thomas continuerà a parlare di Hope con Finn. Inoltre, lo stilista confesserà al dottore che il manichino con le sembianze della Logan che riportato a casa, lo ha fatto ricredere sui suoi disturbi ossessivi.

Nel frattempo, Quinn scoprirà che la sua ormai ex amica Shauna vive a casa di Eric e rimarrà malissimo. Invece, Brooke e Ridge parleranno ancora di Quinn e di quanto sia stata subdola. Inoltre, i due spereranno che Eric abbia finalmente aperto gli occhi sulla donna.

Poco dopo, Fuller vorrà delle spiegazioni dal Forrester sulla presenza di Shauna in casa. L'uomo dirà alla donna che a casa sua può invitare chi vuole e infatti è stato proprio lui ad invitare Fulton.

Poi, le due donne rimarranno sole e discuteranno, ad un certo punto Quinn intimerà Shauna di andare via dalla casa di Eric.

Paris, sorella di Zoe arriverà a Los angeles

Successivamente, Zoe sarà molto contenta dell'arrivo di sua sorella Paris in città. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di presentarla al suo compagno Carter.

Nel frattempo, Quinn scoprirà che la sua amica Shauna sarà rimasta a vivere a casa di Eric per tutto il tempo in cui è sparita. Proprio per questo motivo, la donna non prenderà affatto bene la cosa e le ordinerà di andare subito via.

Eric però sarà molto deluso dal comportamento di Quinn perché la donna ha rotto la promessa che i due si erano fatti.

Inoltre, l'uomo proverà una certa simpatia per Shauna e per questo impedirà alla Fuller di mandare la sua amica via di casa. Invece, Flo e Wyatt rimaranno molto turbati a causa della presenza di Quinn in casa loro.

Poco dopo, arriverà a Los Angeles Paris, la sorella di Zoe che farà subito amicizia con Zende e avrà anche modo di conoscere Carter, di cui non sapeva ancora nulla. Nel mentre, Thomas assisterà a una telefonata in cui Liam dirà a Hope che sta andando da Steffy a trovare la figlia. Lo stilista capirà che Logan non sarà per niente contenta che il suo uomo vada a trovare la sua ex.