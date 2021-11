All'interno della casa del Grande Fratello Vip è tempo di nuove imitazioni e, questa volta, Davide Silvestri si è cimentato nella parodia di Manuel Bortuzzo. L'attore ha imitato gli atteggiamenti del nuotatore in presenza della principessina Lulù: ad aiutarlo in questa parodia ci ha pensato Jessica che ha assunto il ruolo di sua sorella. Il risultato finale è stato a dir poco esilarante questa imitazione che ha già fatto il giro del web e dei social.

Davide e Jessica imitano Manuel e Lulù: l'esilarante parodia al GF Vip

Nel dettaglio, questa mattina all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri e Clarissa si sono cimentati nella parodia del rapporto turbolento tra Manuel Bortuzzo e Lulù.

L'attore ha imitato alla perfezione gli "sbrocchi" del giovane nuotatore che, in diverse occasioni, ha ammesso di essere stufo del modo di fare un po' troppo apprensivo della principessina.

E così, Jessica nelle vesti di Lulù, imitava i gesti di sua sorella che spesse volte di prima mattina andava a dare il suo buongiorno a Manuel con abbracci e baci, scatenando la reazione contrariata del nuotatore che, di prima mattina, preferisce stare da solo e non avere alcun tipo di disturbo.

Manuel Bortuzzo apprezza l'imitazione di Davide al GF Vip 6

La scena è stata apprezzata tantissimo dallo stesso Manuel che in quel momento era lì e si è goduta la parodia di Davide e Jessica, così come l'hanno apprezzata gli altri concorrenti presenti in casa tra cui Manila Nazzaro.

Un rapporto che, settimana dopo settimana, è diventato sempre più difficile quello tra Manuel e Lulù: proprio lo scorso lunedì sera, è intervenuto in diretta anche Alfonso Signorini, che ha spezzato una lancia in difesa del nuotatore.

Il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha chiesto a Lulù di dimostrare un po' di maturità all'interno della casa e di smetterla di comportarsi in maniera quasi infantile con il giovane Bortuzzo, che in confessionale ha sbottato con gli autori, ammettendo di non farcela più a sopportare questo tipo di attenzioni da parte della principessina.

Lulù cambia atteggiamento con Manuel dopo la 'strigliata' di Signorini in diretta al GF Vip 6

Sta di fatto che, dopo la strigliata di Signorini in diretta tv, Lulù ha cercato di cambiare atteggiamento nei confronti di Manuel e, in questi ultimi giorni di permanenza in casa, si è mostrata molto più "tranquilla" nei confronti del nuotatore.

Riuscirà a "mantenere le distanze" ancora per un po' di tempo oppure prima o poi tornerà all'attacco nei confronti di Bortuzzo, dato il forte sentimento che nutre nei confronti del ragazzo? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.