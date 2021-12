Nella casa del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, sta proseguendo il flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge, nonostante lui stia ufficialmente con Delia Duran. Le critiche non mancano, ma a dire la sua ci ha pensato anche la mamma della ragazza, Wendy Kay, che in un commento social ha espresso il suo disappunto nei confronti dell'attore. Nel frattempo Delia ha deciso di lasciare Milano per prendersi una pausa dai social e, probabilmente, per riflettere sui recenti avvenimenti.

Alex confessa a Miriana che tra lui e Soleil non può funzionare fuori

L'amore che pare stia nascendo tra Alex Belli e Soleil Sorge fa discutere tutti. In un post del profilo social del reality, pubblicato il 6 Dicembre, è apparso un commento della mamma di Soleil. Il video ritrae Alex mentre parla con Miriana Trevisan. "Io e Soleil non possiamo stare insieme", così inizia il discorso del concorrente, andando a placare l'idea di un presunto amore tra lui e la vippona bionda. "Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare" afferma lapidariamente Alex. Dopo queste sue affermazioni la mamma di Soleil non ha potuto non difendere la figlia.

Wendy Kay contro Alex

La mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay, probabilmente stanca dei continui attacchi che sta ricevendo la figlia in merito alla liaison amorosa con Alex, ha deciso di intervenire rispondendo alla clip.

"Non mi piace" ha commentato, probabilmente non tollerando gli atteggiamenti che Alex ha nei confronti della figlia, data anche la confusione sentimentale dell'uomo delle ultime settimane. Come lui stesso ha affermato, non è un periodo facile e la presenza di Soleil all'interno della casa, lo sta facendo vacillare e ciò sta mettendo a rischio il suo matrimonio con Delia Duran.

"Vorrei che si allontanasse da mia figlia", conclude Wendy e dopo questo commento i social sono scoppiati, in particolare su Twitter molti hanno repostato il commento della mamma di Soleil. "Wendy non piace nemmeno a noi! Devono far vedere la clip a Sole" commenta un utente, incentivando il Grande Fratello a mostrare la chiacchierata avvenuta in sauna tra Alex e Miriana.

Secondo alcuni utenti questo video potrebbe chiarire ulteriormente Soleil, che già dubita del comportamento di Alex.

La mamma di Sole non piace Ciccio pasticcio!!! Wendyyyy non piace nemmeno a noi!!! Devono fare vedere le clip a Sole!!! #GFVIP pic.twitter.com/nfaMStvRgZ — NonHoLeTette 💄 (@Nonholetette) December 6, 2021

Delia Duran lontana da Milano e dai social

Dopo gli ultimi accadimenti era prevedibile anche una reazione da parte di Delia Duran. In una storia ha recentemente riferito di aver deciso di allontanarsi per un po' da Milano. Nonostante il chiarimento avvenuto qualche settimana fa durante la puntata del Grande Fratello Vip, la donna ha deciso di prendersi una pausa per riflettere e per staccare dai social.