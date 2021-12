Nel variegato cast del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, una delle indiscusse ed amate protagoniste di questa edizione è sicuramente la showgirl Francesca Cipriani. Esuberante, sempre sorridente ed euforica, è follemente innamorata del suo fidanzato Alessandro Rossi. Nelle scorse puntate del Gf Vip è arrivata la romantica proposta di matrimonio e così i due convoleranno a nozze. Nelle ultime ore, però, è trapelata una notizia tenuta fino ad ora nascosta anche alla redazione del noto reality targato Mediaset. Alessandro Rossi avrebbe un figlio.

Alessandro Rossi è già padre di un bambino di tre anni

A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale 'Nuovo' diretto da Riccardo Signoretti. La notizia è stata poi confermata da Rita De Michele, mamma di Francesca Cipriani. La donna ha dichiarato: "È vero". Dunque, Alessandro è già padre di un bambino di tre anni. Francesca avrebbe già conosciuto sia il piccolo, sia la ex compagna di Alessandro. La notizia è stata tenuta nascosta da entrambi. Nella casa del Grande Fratello,. la Cipriani lo ha accennato e fatto capire in alcuni discorsi sulla maternità. Francesca ha dichiarato di non volersi sposare con il pancione e che Alessandro sarà sicuramente un ottimo papà perché lo ha già visto all'opera.

Cosa ne penserà Alfonso Signorini di questa notizia rimasta segreta anche ai suoi paparazzi?

Francesca Cipriani pronta a convolare a nozze

L'argomento della paternità di Alessandro non è stato mai realmente affrontato da Francesca Cipriani. Pare che nessuno ne fosse al corrente. Nel corso della puntata di venerdì 10 del Grande Fratello Vip se ne parlerà?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non resta che aspettare la nuova diretta per scoprirlo. Intanto, anche se ancora nella casa più spiata d'Italia, Francesca è al settimo cielo dopo aver ricevuto la proposta di nozze da Alessandro e già pensa ai preparativi per il matrimonio. In una delle scorse puntate, ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver chiesto al Grande Fratello alcune riviste degli abiti da sposa per iniziare a farsi un'idea dell'abito che vorrebbe indossare nel giorno del suo matrimonio.

La proposta è arrivata in diretta alcune settimane fa nel giardino della casa. Tra cuori e palloncini rossi, Alessandro si è inginocchiato davanti alla sua Francesca e le ha chiesto: "Vuoi diventare mia moglie?" Non si è fatta attendere la risposta della Cipriani che ha letteralmente esclamato: "Sì" e poi ha indossato l'anello, un prezioso brillante. La ragazza, visibilmente emozionata, si è sciolta in lacrime tra la commozione e la felicità dei suoi compagni d'avventura che l'hanno abbracciata.