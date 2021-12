Nella puntata di venerdì 10 dicembre Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha mostrato delle immagini che vedevano Delia Duran, moglie di Alex Belli, in atteggiamenti intimi con un uomo, Carlo Cuozzo. Ieri 13 dicembre, durante la trasmissione di una nuova puntata, l'uomo ha pubblicato delle Instagram story che smentirebbero le voci di una paparazzata organizzata. Nel frattempo ieri sera Alex Belli ha lasciato la casa del GfVip per tornare alla sua vita con Delia Duran per aver violato le norme anti-Covid, dopo che i due hanno avuto un acceso confronto nel giardino della casa più spiata d'Italia.

Carlo conferma la relazione con Delia

Dopo che venerdì 10 dicembre in puntata è stata mostrata Delia Duran in compagnia di un uomo di nome Carlo Cuozzo, Alex Belli in un primo momento ha dubitato della veridicità delle foto, tanto da giudicarle "fake" e da istigare la moglie a fare di meglio, poiché per farlo ingelosire questo non sarebbe bastato. Successivamente, invece, Alex ha cambiato idea ed è rimasto ferito da ciò che Alfonso Signorini gli ha mostrato. Si infittisce, quindi, l'intrigo amoroso tra Alex Belli e Delia Duran e, dopo l'entrata in scena di Soleil Sorge si aggiunge Carlo. Quest'ultimo, dopo le accuse di aver messo in atto una paparazzata organizzata, non ci sta e ha deciso di smascherare il tutto pubblicando una serie di storie su Instagram.

Prima fra tutte una frase su sfondo nero "Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba". A seguito di questa frase, l'uomo ha pubblicato anche una foto di Delia seduta su un letto girata di spalle, scrivendo: "Ne parliamo domani Alex". Con queste dichiarazioni, di fatto, Carlo confermerebbe il tradimento di Delia e che tra di loro non c'è stato un accordo, bensì ci sarebbe una vera e propria storia d'amore.

Delia smascherata con una telefonata

Come se non bastasse, ad aggiungersi alla foto, Carlo ha deciso di pubblicare delle telefonate avute proprio con la moglie di Alex.

Nella chiamata si sentirebbe chiaramente dire da Delia "Lo lascio in diretta e continuo la relazione con Carlo, e lui bye bye. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, mi sono stufata. Ribadisco che è tutto vero". Le storie terminano con un avvertimento diretto ad Alex, lasciando intendere che non ha intenzione di rinunciare alla donna: "È stata mia, sarà ancora mia".

Alex Belli cacciato dal GfVip

Durante la puntata di lunedì 13 dicembre è stato dedicato ampio spazio alla storia d'amore tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante il conduttore abbia ribadito più volte di nutrire seri dubbi su questo triangolo amoroso, ha invitato Delia Duran per un confronto con suo marito. In questo incontro, i due si sono avvicinato e, di conseguenza, il vippone è andato contro le norme di sicurezza anti-Covid. Per tale ragione è stato allontanato dal Reality Show. Nei prossimi giorni sapremo come andrà a finire questa relazione a quattro e se quello che è avvenuto in questi tre mesi del Grande Fratello Vip è reale o, come ha anche sollevato Signorini, è un copione.