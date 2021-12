La simpatia del padre di Manuel Bortuzzo, concorrente del Reality Show Grande Fratello Vip, nei confronti di Lulù Selassié non migliora. Già in passato aveva tuonato contro Lulù condividendo un video in cui suo figlio scambiava delle battute con Soleill Sorge. Questa volta il papà di Bortuzzo ha condiviso su Twitter un video dove si vede la ragazza lamentarsi della costumista. Il popolo di Twitter, nella giornata di ieri, 2 dicembre, si è mosso contro l'uomo in difesa della principessina Selassié.

Franco Bortuzzo condivide un video contro Lulù

Nelle ultime ore il popolo di Twitter si è mosso per difendere Lulù Selassié.

Pare, infatti, che il papà di Manuel abbia retwittato il 29 novembre un video contro la ragazza. Nel video è presente la principessina Selassié che si scaglia contro la costumista. Nella clip si vede che la ragazza, non contenta del vestito che avrebbe indossato durante la puntata di lunedì 29 novembre, minaccia di strapparlo. I fan delle sorelle Selassié, in particolare di Lulù, non hanno gradito il gesto di Franco Bortuzzo, poiché, secondo loro, l'uomo vuole a tutti i costi screditare la ragazza per emergere.

Un utente Twitter, nella giornata di ieri 2 dicembre, si è scagliato contro l'uomo scrivendo: "L'ossessione della famiglia di Manuel. Clown. State sereni che se continuate così peggiorate solo la situazione, le figure di m....

le sta già facendo lui". Sotto al post di questo utente molti si sono mossi a darle ragione. "Secondo me non dovremmo dargli visibilità... è tutto ciò che vuole far parlare di lui per essere sicuro che tutte le puntate siano contro Lulù", commenta un utente sostenendo che Franco vorrebbe avere visibilità e al contempo assicurarsi che Lulù venga messa in cattiva luce.

"Sono la prima a riconoscere che Lucrezia abbia degli atteggiamenti sbagliati, ma questi sono tre mesi che non perdono occasione per andare contro ad una ragazza che non ha fatto nulla di male anzi solo perché non rientra nei loro canoni", ammette l'autore del tweet, affermando che, pur essendo contro l'atteggiamento che ha Lulù, la famiglia di Manuel continua ad andarle contro probabilmente perché non accettano la ragazza.

#gfvip l'ossessione della famiglia di Manuel. Clown🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡. State sereni che se continuate così peggiorate solo la situazione, le figure di merda le sta già facendo lui😘. pic.twitter.com/0zaaCGQIYM — Lucrezia Hailé Selassié Stan Acc ✨ (@AnnaDiM38643231) December 2, 2021

Il papà di Manuel avrebbe preferito Soleil

È nota ormai la non tolleranza che ha il papà di Manuel verso Lulù Selassié. Probabilmente l'uomo preferirebbe un'altra donna vicino al ragazzo. Già a novembre Franco Bortuzzo aveva condiviso una storia su Instagram facendo intendere di vedere di buon occhio Soleil. In questa storia, infatti, Franco aveva condiviso un video in cui suo figlio e Soleil scherzavano sul dormire insieme e l'uomo commentò "Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?". Ciò fece intendere che l'uomo non aveva una profonda ammirazione nei confronti della sorellina Selassié, complice anche la sua insistenza con il figlio.