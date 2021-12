Alex Belli si è lasciato andare ad un confidenza nel confessionale del GFVip. Scendendo nel dettaglio, l'attore ha ammesso di essere veramente innamorato di Soleil Sorge. Ma non solo, il diretto interessato ha rivelato di essere pronto ad uscire dal Reality Show per non rovinare il rapporto con la coinquilina e con sua moglie Delia Duran.

Le parole del gieffino

Dopo la 23^ puntata del GFVip, Alex ne aveva già parlato con Soleil. In particolare, l'attore aveva spiegato di essersi innamorato della coinquilina. In un secondo momento, il diretto interessato ne ha parlato anche con Biagio D'Anelli.

Come riferito da Belli, due persone che provano dei sentimenti positivi non devono affatto avere paura. Al contrario, sono le persone che provano cattiveria e invidia che devono vergognarsi.

Non contento, il 38enne è tornato a parlare del legame con l'influencer italo-americana all'interno del confessionale. Scendendo nel dettaglio, il gieffino ha ammesso i suoi sentimenti per l'ennesima volta: "Soleil la amo veramente". L'attore ha spiegato di essersi innamorato di ogni caratteristica della coinquilina. Ma non solo, Alex ama la parte più debole di Sorge: "Le voglio veramente bene". Successivamente, però, il diretto interessato ha fatto sapere di essere pronto ad abbandonare il reality show di Canale 5.

Il motivo? Alex Belli non vorrebbe rovinare il rapporto instaurato con Soleil così come non vorrebbe arrivare alla fine del matrimonio con Delia Duran.

Il commento di Giacomo Urtis

Nel frattempo, l'intesa tra Soleil e Alex è stata notata anche dai nuovi concorrenti arrivati al GFVip. Biagio D'Anelli ha chiesto all'attore se qualche volta sentisse il bisogno di baciare la coinquilina e di dirle che la sente sua.

Al contrario, Giacomo Urtis ha commentato il feeling in confessionale. Il medico chirurgo ha confidato di avere visto un affiatamento che di solito hanno solamente le coppie. Poi, ha tagliato corto: "Può essere un'amicizia morbosa o sta nascendo qualcosa".

Insomma, l'intesa tra i due sembra non essere passata inosservata agli occhi dei telespettatori ma neanche a quelli dei "vipponi".

Belli-Sorge: effusioni sotto le lenzuola

In attesa di vedere la 24^ puntata del GFVip, in onda venerdì 3 dicembre, tra Soleil e Alex è accaduto qualcosa nella notte tra giovedì e venerdì che non può passare in secondo piano. I due "vipponi" dopo essersi coricati nello stesso letto, si sono lasciati andare a delle tenerezze. In particolare, l'attore ha accarezzato dolcemente il volto dell'italo-americana. Quest'ultima anziché respingerlo, è sembrata approvare.

Successivamente, i due si sono guardati negli occhi per qualche istante. Al momento non è chiaro se sia scoccato un bacio stampo o meno.