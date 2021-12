Continua l’appuntamento con la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda giovedì 2 dicembre e gli spoiler rivelano che non mancheranno le sorprese.

Turbato per quanto accaduto con Flora, il commendatore Umberto Guarnieri si avvicinerà sempre di più ad Adelaide. Nel frattempo al grande magazzino sarà tutto pronto per la prova della sfilata: sarà l’occasione per Flora di ricevere una standing ovation. Intanto tra Tina e Vittorio succederà qualcosa di particolare: i due saranno sul punto di baciarsi.

A casa Amato nel frattempo, Salvatore penserà che trascorrere il Natale in Germania con papà Giuseppe potrebbe essere l’occasione giusta per riunire la famiglia e porre pace tra Agnese e il capo famiglia.

Adelaide invece sarà sempre più convinta che Flora stia tramando qualcosa al fine di scoprire la verità sulla scomparsa del padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese in difficoltà con Salvatore

Nel corso della cinquantanovesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 2/12, Salvatore continuerà a insistere con la madre e la sorella per trascorrere in Natale insieme al padre in Germania. Ancora ignaro di quanto accaduto realmente tra Agnese e Giuseppe, il giovane vorrà a tutti i costi riunire la sua famiglia: Agnese entrerà in panico e farà fatica a gestire questa situazione.

Nel frattempo al grande magazzino ci sarà fermento per la prova della sfilata. Saranno proprio le Veneri a indossare gli abiti realizzati dalla stilista Flora.

La figlia di Achille riceverà una standing ovation dai presenti.

Il Paradiso 6, Umberto trova conforto in Adalaide

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa giovedì 2 dicembre, rivelano nel dettaglio che nel corso delle prove della sfilata, Tina e Vittorio avranno l’occasione di avvicinarsi sempre di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due saranno a un passo dal baciarsi, ma qualcosa tratterrà entrambi.

Nel frattempo a Villa Guarnieri, Adelaide continuerà a non fidarsi di Flora. Dopo aver intercettato il telegramma di Cosimo, in risposta a tutte le domande della stilista, la contessa di Sant’Erasmo temerà che la figlia di Achille possa nascondere qualcosa.

Sommerso dai sensi di colpa sarà anche Umberto che, pur di non ammettere a sé stesso il sentimento che prova nei confronti della giovane stilista, cercherà in tutti i modi di placare il suo turbamento, trovando rifugio tra le braccia della cognata e amante.