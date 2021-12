Prosegue l'appuntamento con la soap più seguita dagli italiani Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì durante il pomeriggio dalle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata del 17 dicembre puntano gli occhi su Nino: il giovane seminarista è in crisi e Armando manifesta le sue preoccupazioni a Don Saverio. Ferraris ha anche l'opportunità di parlare con Salvatore e chiarirsi sul legame con Agnese. Flora nel frattempo decide di non proseguire le proprie indagini sul caso Achille, ma è ancora intenzionata a passare le vacanze in America; prima di partire lascia un regalo a tutte le Veneri.

Irene suggerisce a Dora di approfittare del momento di titubanza di Nino per farsi avanti con lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, episodio 17 dicembre: Armando preoccupato per Nino

Nel dettaglio, le Anticipazioni Tv sull'episodio in data 17 dicembre de Il Paradiso delle Signore rivelano che Armando ha scoperto i motivi dello strano comportamento di Nino e non ha più dubbi: il giovane seminarista è in crisi. Preoccupato per ciò che il ragazzo sta affrontando, decide di raggiungere Don Saverio e raccontargli quanto ha appreso dalla faccenda. Anche Dora è a conoscenza del periodo di titubanza che turba il cuore di Nino, così Irene le consiglia di farsi avanti con lui prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, Gemma trova una sorpresa inaspettata dentro il suo armadietto che le consente di dedicarsi al presepe di casa Colombo con più serenità.

Armando e Salvo si chiariscono

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Armando in procinto di chiarirsi con Salvatore per quanto riguarda i sentimenti che lo legano ad Agnese.

In particolare Ferraris, ora che i figli dell'Amato conoscono la verità sulla seconda vita di Giuseppe e hanno deciso di perdonare e sostenere con tutto il loro impegno la madre, può parlare a cuor leggero e tranquillo del suo avvicinamento nei confronti di Agnese. Salvatore accoglie con disponibilità le parole del magazziniere e i due hanno modo di chiarirsi una volta e per tutte sulla situazione.

Il Paradiso delle Signore: Flora rinuncia alle indagini

Altre anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Flora, dopo aver scoperto un diverso lato del padre Achille, decide di rinunciare alle indagini e non scavare ulteriormente sul passato di Umberto e Adelaide. La Gentile ha messo da parte, per il momento, il suo obbiettivo di denunciare la famiglia Guarnieri, ma è tuttavia ancora intenzionata ad andare negli Stati Uniti per passare lì le festività natalizie. Prima di partire, però, dal momento che non sa se farà ritorno, lascia un regalo speciale alle Veneri come ultimo saluto e augurio per il Natale.

Anna decide di non rivelare a Salvatore l'identità della figlia

Le sorprese non finiscono qui: le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore sulla puntata del 17 dicembre danno spazio anche ad Anna: la donna è preoccupata che Salvatore possa non approvare la verità che riguarda Irene.

La Imbriani teme che il suo amato possa giudicarla male se dovesse svelare l'identità di sua Figlia e decide quindi di giocare d'anticipo: nonostante sia una scelta dolorosa, Anna si allontana da Salvatore e lo lascia. Come reagirà il giovane Amato dopo la rottura improvvisa del rapporto?

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi: l'appuntamento è dunque fissato dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 per nuove trame e colpi di scena pronti a mantenere i fan della serie con il fiato sospeso.