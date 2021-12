Nel corso della pausa pubblicitaria della puntata di lunedì 27 dicembre 2021 del Grande Fratello Vip 6, Giacomo Urtis ha colto l'occasione di fare alcune scottanti rivelazioni sul passato sentimentale di Miriana Trevisan. Il chirurgo dei vip, infatti, ha confidato all'amica Soleil Sorge di conoscere già l'ex soubrette di Non è la Rai tramite un suo amico, con il quale avrebbe avuto una frequentazione. Stando alle dichiarazioni di Urtis, l'uomo avrebbe persino speso delle cifre importanti per farle dei regali. Dopodiché, il medico ha accusato Trevisan di fingersi vittima per poi far passare per colpevoli gli uomini con cui instaura dei legami particolari.

Le parole di Giacomo Urtis contro Miriana Trevisan al GF Vip 6

"Io la conosco fuori. Prima di entrare, un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro. Lei intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti" ha esordito così Giacomo Urtis parlando di Miriana Trevisan in compagnia di Soleil Sorge al GF Vip 6. Il chirurgo dei vip classe 1977 ha poi aggiunto che l'ex showgirl di Non è la Rai ha avuto lo stesso atteggiamento con Nicola Pisu e Biagio D'Anelli, entrambi eliminati dalla casa più spiata d'Italia. A quel punto, Sorge ha espresso il suo accordo con l'amico Urtis e ha rincarato la dose su Trevisan classe 1972: "Direi che è molto evidente il suo modus operandi, l'ho riconosciuta e per questo dico che la vera maga della casa sono io e lei non mi convince".

Parole che sono diventate immediatamente virali sui social, poiché hanno fatto discutere numerosi telespettatori.

Urtis e Sorge provocano Trevisan, lei replica a tono

Giacomo Urtis e Soleil Sorge non hanno mai tollerato Miriana Trevisan all'interno della casa del GF Vip 6. I due inquilini inoltre hanno lanciato delle frecciatine provocatorie all'ex soubrette partenopea per metterla in difficoltà.

In particolare, hanno chiesto a Trevisan chi butterebbe giù da una torre tra Jessica Hailé Selassié e Soleil Sorge, poiché non nutrirebbe molta simpatia nei loro confronti. "Mi ci butto io. Non sceglierei" ha replicato così l'ex showgirl di Non è la Rai, glissando la domanda dei due inquilini. Dopodiché, Urtis non si è arreso e ha lanciato una nuova provocazione a Trevisan, dichiarando: "Fuori fa i soldoni come veggente".

La risposta dell'ex compagna di Pago non è tardata ad arrivare: "Ma io non sono veggente". Infine, è intervenuta Sorge classe 1994 che ha colto l'occasione per punzecchiare Trevisan: "No, ma come c***ra infatti".

Biagio D'Anelli su Miriana Trevisan: 'Mi ha incantato'

In una recente intervista a Casa Chi, Biagio D'Anelli ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni su Miriana Trevisan, con cui ha legato al GF Vip 6: "Mi ha incantato notte dopo notte". L'ex gieffino ha poi aggiunto in merito al suo attuale rapporto con la sua fidanzata Silvana Curcio: "Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. Le ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei ". Infine, D'Anelli ha confermato il suo interesse per Trevisan, chiosando: "Percepirò se lei prova realmente un sentimento".