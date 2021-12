Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Una vita trasmesse prossimamente su Canale 5. Gli spoiler spagnoli raccontano che Felipe Alvarez Hermoso avrà una reazione sopra le righe appreso dell'assoluzione di Genoveva Salmeron.

Una vita: Genoveva finisce in carcere

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi italiano annunciano che Genoveva avrà nuovamente la meglio su Felipe.

Tutto inizierà quando Santiago, il commissario Mendez e Laura rapiranno l'avvocato e sua moglie per condurli in un luogo desolato.

Qui, Becerra inizierà a torturare l'Alvarez Hermoso mentre la darklady ascolterà impotente i suoi lamenti.

Salmeron deciderà di ammettere di aver ucciso Marcia, non potendo più sopportare le angherie sul suo sposo. Santiago, a questo punto, le riderà in faccia mentre gli altri rapitori si caleranno le maschere dal volto, mostrando la loro vera identità. Felipe, invece, non muoverà un dito di fronte alle sue lamentele. Alla fine, Genoveva, oramai caduta in trappola, finirà in carcere.

La darklady chiede la grazia al Re e offre dei soldi all'arciprete Reguero

Nelle nuove puntate di Una vita si assisterà un piccolo salto temporale e ad Acacias ci saranno dei cambiamenti. Genoveva pregherà di poter parlare sia con Ramon che con suo marito, che invece si rifiuterà di farle visita in carcere.

A tal proposito, la darklady organizzerà un piano per uscire di galera. In dettaglio, Salmeron scriverà due missive una per Felipe e l'altra per il Re in quanto è intenzionata a chiedere la grazia. Non contenta, la donna pregherà Susana di metterla in contatto con l'arciprete Reguero, promettendogli una grossa somma di denaro in cambio del suo appoggio.

Intanto, i vicini parleranno con l'avvocato sulla possibilità che sua moglie la faccia nuovamente franca davanti alla giustizia. A tal proposito, Casilda deciderà di far visita a Genoveva in carcere. Qui, la domestica dimostrerà di non avere nessuna intenzione di perdonarla per l'uccisione di Marcia.

Felipe viene arrestato appreso dell'assoluzione della moglie

Ma ben presto ci sarà un colpo di scena: il giudice proclamerà la darklady innocente, che in questo modo raggiungerà il suo obbiettivo ovvero riottenere la libertà.

Il commissario Mendez, a questo punto, sarà costretto a rivelare a Felipe che sua moglie ha ottenuto l'assoluzione. Ovviamente, Alvarez Hermoso non prenderà affatto bene la decisione del giudice. L'uomo, infatti, avrà una reazione sopra le righe, tanto da venire arrestato per oltraggio al pubblico ufficiale.

Fortunatamente l'avvocato rimarrà solo una notte in carcere, tanto da giungere ad Acacias lo stesso giorno di Genoveva. Alla fine, i due si ritroveranno faccia a faccia dopo alcuni mesi.