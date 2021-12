Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 6 ed è uscito di scena dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, l'attore continua a tenere banco all'interno delle dinamiche di questa sesta edizione, dato che si è lasciato non proprio nel modo migliore con Soleil Sorge, con la quale ha costruito un rapporto speciale in questi mesi di permanenza all'interno della casa. Ebbene, i concorrenti che sono rimasti in gioco, ipotizzando ciò che potrà accadere nel corso delle prossime puntate serali del reality show, hanno ammesso di temere un ritorno in scena dell'attore.

La squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6

Nel dettaglio, Alex Belli è stato squalificato dalla casa del GF Vip nel momento in cui è venuto meno alle regole della trasmissione ed ha abbracciato sua moglie Delia Duran incurante delle regole anti Covid-19.

Un modo di fare che ha costretto la produzione del reality show Mediaset a prendere dei seri provvedimenti nei confronti dell'attore, che ha così abbandonato la casa di Cinecittà per recuperare il rapporto con sua moglie Delia Duran.

Tuttavia, prima di andare via dalla casa, non è mancato un duro scontro con Soleil Sorge che non ha per niente gradito il modo di fare dell'attore e lo ha accusato di aver sempre finto.

I vipponi felici dell'uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip

Ebbene, a distanza di un po' di giorni dalla squalifica di Alex dal GF Vip, anche gli altri concorrenti di questa sesta edizione si sono ritrovati a discutere di quello che è accaduto.

Katia Ricciarelli e Aldo Montano si sono trovati d'accordo nel dire che senza Alex Belli in casa, il clima è decisamente migliore e maggiormente disteso e sereno.

Tuttavia, in queste ore c'è anche chi ipotizza un rientro in casa di Alex Belli nel corso delle prossime puntate serali in programma su Canale 5.

Aldo e Manila temono il ritorno di Alex al Grande Fratello Vip

Tra questi vi sono Aldo Montano e Manila Nazzaro che, parlando con gli altri inquilini della casa del GF Vip, hanno ammesso di temere un possibile rientro in casa dell'attore, per risolvere i "conti in sospeso", con Soleil Sorge ma anche con gli altri vipponi che lo hanno criticato e attaccato dopo tutta la questione che lo ha visto protagonista con sua moglie.

"Mica sarà finita qui", ha affermato Montano.

Insomma il sospetto maggiore è che Alex, sebbene sia stato squalificato dal gioco, possa continuare ad essere il protagonista "indiretto" di questo GF Vip anche nel corso delle prossime puntate.

Ma sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, le indiscrezioni sulla coppia Alex-Delia non mancano e in queste ultime ore è circolata la voce di uno scontro verbale dai toni molto accesi che sarebbe avvenuto sul treno tra i due coniugi, al punto che la donna avrebbe lanciato la fede nuziale contro il marito.