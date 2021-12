Karina Cascella ha espresso un parere negativo sul GF Vip 6. L'ex opinionista di Uomini e Donne si è detta spiazzata dalle ultime dinamiche scaturite all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, sono finite nel mirino della 44enne le "coppie" formate da Alex Belli-Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi-Sophie Codegoni.

La stoccata alle 'coppie'

All'interno della casa di Cinecittà, il legame tra Soleil e Alex sta facendo molto discutere. Parlando con Giacomo Urtis, Belli ha più volte ribadito di essere a favore delle coppie aperte. Tuttavia, l'attore ha sostenuto che i telespettatori non sono ancora aperti a questo tipo di discorsi sul piccolo schermo.

In occasione di una festa proposta dagli autori, il trio Alex-Soleil-Giacomo si è lasciato andare a balli scatenati e provocanti.

Karina Cascella, su Instagram, ha lanciato una frecciatina ai tre "vipponi". Nel dettaglio, la 44enne non condivide la piega che sta prendendo il Reality Show: "Ragazzi ma li avete visti? Parlo del siparietto osceno tra Alex, Soleil e Giacomo". Secondo l'ex opinionista di Uomini e Donne, non ci sarebbe nulla di male se lontano dai riflettori i tre protagonisti vogliano fare una cosa di gruppo. A detta di Cascella, però, certe cose andrebbero evitate in un programma televisivo.

Lo sfogo di Cascella

Senza giri di parole, Karina Cascella ha esortato gli autori del GF Vip 6 a cambiare nome al programma: "Il Grande Bor..." Non contenta, la diretta interessata ha lanciato una stoccata sulla durata del reality show: "Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo?" Stando al giudizio della 44enne, il GF Vip 6 è diventato un programma inguardabile a causa dei concorrenti scelti.

Dopo avere suscitato la reazione di alcuni telespettatori, Karina ha spiegato il suo punto di vista. Nel dettaglio, la 44enne ha precisato di non essere affatto una persona bigotta. A detta di Cascella, alcuni concorrenti avrebbero mostrato di non avere pudore. Infine, l'ex opinionista televisiva si è domandata come sia possibile che certi "vipponi" abbiano un comportamento simile davanti alle telecamere.

Sophie Codegoni criticata da Karina

Karina Cascella ha sparato a zero anche sull'atteggiamento di Sophie Codegoni. Scendendo nel dettaglio, l'opinionista ha chiosato: "Guardate questa ragazzina. Ma un minimo di pudore?" Per la 44enne, l'approccio avuto con Gianmaria Antinolfi è stato esagerato per essere all'interno di un reality show.

Prima di concludere, Cascella ha sostenuto che i genitori non possono affatto entrare nella casa e dire di essere orgogliosi dei propri figli dopo avere assistito a certe scene.