Alex Belli e la moglie Delia Duran sono ancora una coppia. Dopo quanto è accaduto tra Alex e Soleil al Grande Fratello Vip, Delia ha perdonato il marito. È quanto emerge dall'intervista rilasciata dalla coppia a Verissimo, durante la quale si è parlato anche di Soleil Sorge, che la moglie dell'attore definisce 'Falsa e incoerente'.

Delia e Alex Belli ospiti a Verissimo

Dopo la squalifica di Alex Belli al Gf Vip, l'attore è tornato a casa insieme alla moglie Delia Duran. Tra i due è tornato il sereno? Questa è la domanda che si stanno ponendo i telespettatori del reality di Signorini.

Dopo aver visto l'amicizia speciale nata con Soleil all'interno della Casa, con tanto di movimento sospetti sotto le coperte, Delia sembrava essere pronta a lasciare il marito, salvo cambiare idea nella puntata in cui Alex è stato squalificato. I due stanno ricucendo il loro rapporto, messo a dura prova da quanto accaduto tra Alex e Soleil in queste ultime settimane al Gf Vip. Ospiti di Verissimo, Delia e Alex hanno parlato proprio delle ultimi vicissitudini.

A Verissimo Delia confessa: 'Amo troppo Alex, l'ho perdonato'

Silvia Toffanin non poteva certo lasciarsi sfuggire la coppia più chiacchierata del momento, quella formata da Alex Belli e Delia Duran. I due, nel salotto di Verissimo hanno rivelato come sta procedendo tra loro, a distanza di pochi giorni dall'uscita dell'attore dalla Casa del Gf Vip.

Delia in particolare, ha confessato: "Amo troppo Alex, l'ho perdonato", aggiungendo di credere nel loro amore che definisce come unico e vero. Alex invece, di fronte a Silvia Toffanin, ha voluto precisare il fatto di non aver recitato nessun copione all'interno del Gf Vip, aggiungendo che Delia è l'unica persona che riesce a capirlo.

Delia Duran su Soleil: 'Falsa e incoerente'

Spostando invece il discorso su Soleil, Alex ha confessato che tra lui è la 27enne italo americana vi è stata un'alchimia che li ha uniti. A proposito invece del finto scoop che ha visto Delia tra le braccia di un altro uomo, proprio la diretta interessata ha dichiarato: "È stato un bacio finto.

L’ho fatto per vendetta". Su Soleil, al centro del fantomatico triangolo amoroso tra lei e Alex, Delia pare avere le idee chiare e ai microfoni di Silvia Toffanin si è così espressa: "Lei è una donna falsa e incoerente", aggiungendo come, secondo lei, Soleil non abbia portato rispetto a nessuno. Inoltre, Delia Duran si è detta certa che la gieffina si sia innamorata di Alex. Detto questo, la coppia, Delia-Alex sembra essere pronta a lasciarsi alle spalle tutta questa vicenda e a riprendere in mano la loro vita di coppia. "Il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”, hanno aggiunto i due a conclusione della loro ospitata a Verissimo.