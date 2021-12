Prosegue su Rai 3 la programmazione della serie tv "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Rossella andrà per qualche giorno insieme a Riccardo a Bolzano, ma una donna misteriosa li osserverà. Inoltre Lara proverà a riconquistare Ferri, mentre Viola e Diego saranno preoccupati per Raffaele.

Alberto prova ad avvicinarsi a Clara

Nella puntata di "Un Posto al sole" in onda lunedì 20 dicembre, Patrizio sarà stravolto dopo la fine della sua relazione con Clara e sarà convinto che la causa principale di tutto è Alberto.

Il ragazzo però scoprirà che non è così. Intanto Rossella starà ultimando tutti i preparativi per la partenza a Bolzano con Riccardo. Michele invece andrà a Milano per lavoro. Silvia capirà che per la prima volta trascorrerà le vacanze natalizie da sola. Inoltre per Susanna arriverà il giorno tanto atteso dell'esame di magistratura e proverà a superarlo con l'aiuto di Niko.

Nell'episodio di martedì 21 dicembre, Rossella si troverà a Bolzano con Riccardo e sembrerà non pensare più a tutte le questioni familiari che nelle ultime settimane l'hanno fatta soffrire tanto. Nel frattempo Michele sarà sul punto di trasferirsi a Milano per un nuovo lavoro. In tutto questo Alberto tenterà un riavvicinamento con Clara.

Lara fa una proposta a Ferri per Natale

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 22 dicembre, Guido e Renato si occuperanno di Otello, per far sì che quest'ultimo in qualche modo possa far rifiatare Silvia. Inoltre Viola e Diego si confronteranno con Patrizio in merito a Raffaele e gli esporranno tutte le loro preoccupazioni. Roberto Ferri invece riverserà tutta la sua frustrazione contro Nunzio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella puntata di giovedì 23 dicembre, una donna sconosciuta osserverà Rossella e Riccardo in giro per Bolzano. Nel frattempo Clara opterà per una scelta che lascerà il segno in Patrizio. In tutto questo Guido e Renato faranno una speciale sorpresa al loro amico Otello, mentre Lara vorrà conquistare il cuore di Ferri e gli avanzerà una particolare proposta in vista del Natale.

Speranza passa il Natale insieme alla sua famiglia

In base agli spoiler di venerdì 24 dicembre, Patrizio sarà propenso a trascorrere il Natale in solitudine al Vulcano e solo qualcosa di eccezionale potrebbe fargli cambiare opinione. Intanto Silvia ed Otello stanno per andare a Indica, mentre Rossella e Riccardo passeranno un momento particolarmente difficile a causa della donna misteriosa che li osserva. Infine Speranza trascorrerà il Natale insieme alla sua famiglia e per Vittorio sarà l'occasione propizia per portare avanti il suo piano. Guido e Mariella non potranno che fargli domande a riguardo.