È stato un risveglio insolito quello di questa mattina per i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. A dare il buongiorno ai vipponi infatti non è stata la musica come sempre accade, ma una bestemmia. Un errore dalla regia che ha lasciato perplessi i protagonisti della casa più spiata d'Italia, in particolare Valeria Marini e la showgirl Francesca Cipriani. Dalla regia qualcuno aveva un microfono aperto e si è sentita una bestemmia.

Un autore ha imprecato al telefono ed il suo microfono era aperto

Un autore del Grande Fratello Vip ha lasciato per sbaglio il microfono aperto nel corso di una telefonata.

Mentre era intento a parlare al telefono, si è sentito chiaramente il riferimento blasfemo. I concorrenti hanno ascoltato tutto e sono rimasti increduli. Le prime a parlare sono state proprio Francesca Cipriani e Valeria Marini. Marini si è rivolta direttamente alla regia facendo notare agli autori che avevano lasciato il microfono aperto.

Un episodio increscioso ha svegliato questa notte gli inquilini della casa più spiata d'Italia

Dopo aver sentito la bestemmia, la showgirl Francesca Cipriani ha esclamato: "Con la bestemmia ci avete dato il buongiorno oggi..!". La regia accortosi della tremenda gaffe ha subito cercato di cambiare inquadratura. Agli appassionati telefono del Grande Fratello questo increscioso episodio non è di certo passato inosservato e immediatamente si sono precipitati sui social con ironia e commenti su Twitter tra chi ha chiesto che come accade per i concorrenti, vengano presi dei seri provvedimenti anche per l'autore e chi ironicamente ha scritto: "Squalifichiamo il regista!".

Anticipazioni nuova puntata venerdì 11 dicembre 2021

Intanto, questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Legge le anticipazioni che trapelano sul web, si scopre che i vipponi dovranno decidere entro lunedì 13 dicembre se porre fine alla loro esperienza nel casa del Grande Fratello Vip o restare nel reality fino a marzo.

Inoltre, Alfonso Signorini sorprenderà i concorrenti con tante sorprese ed emozioni. Ovviamente, si parlerà del triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Non bisogna poi dimenticare il televoto che vede scontrarsi per l'eliminazione ben 6 vipponi: Biagio D'anelli, Maria Monsè, Soleil, Miriana, Sophie e la princess Jessica. Chi sarà il preferito dai telespettatori?