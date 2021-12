L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 13 al 17 dicembre con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, che si ritroverà costretta a far chiarezza sul conto di suo marito e sui segreti che ha tenuto nascosto ai suoi figli. Spazio anche alla crisi di Anna Imbriani, la quale non riuscirà a confessare tutte le sue verità a Salvatore.

Agnese smaschera suo marito e le varie bugie: anticipazioni Il Paradiso 13-17 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, la quale dopo il malore che l'ha colpita e che ha fatto preoccupare moltissimo i suoi familiari, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e della sua vita familiare.

La sarta, infatti, si renderà conto che è giunto il momento di fare chiarezza con i suoi figli in merito alle bugie e ai segreti del marito.

Giuseppe è andato via dopo che sua moglie lo aveva smascherato, scoprendo la tresca clandestina che aveva in Germania. L'uomo, però, ha scelto di non dire nulla ai suoi figli, preferendo ritornare di nuovo in Germania.

In queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, Agnese si renderà conto che non è più tempo di mentire e di dire bugie. Proprio per questo motivo, la donna confesserà sia a Salvatore che a Tina, le verità sulla doppia vita del padre.

Tina decide di non farsi più operare: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Un racconto inatteso per i due ragazzi, i quali si mostreranno comprensivi con la donna, dopo aver scoperto il terribile tradimento che ha subito da parte del loro papà.

Inoltre, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste nella settimana 13-17 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per una dura decisione da parte di Tina Amato.

La ragazza, in procinto di farsi operare alle corde vocali, annuncerà di aver cambiato idea. Tina, infatti, svelerà ai suoi familiari di aver scelto di rinunciare all'operazione, perché in questo momento desidera stare al fianco di sua mamma Agnese, dopo il grande spavento che hanno provato in seguito al suo malore.

Una decisione inaspettata quella di Tina dato che, in questo modo, metterà nuovamente da parte la sua carriera professionale per stare al fianco della famiglia.

Anna in crisi con Salvatore: anticipazioni Il Paradiso 6 13-17 dicembre

Occhi puntati anche sulle vicende di Anna Imbriani. In questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore fino al 17 dicembre 2021, per lei arriverà il momento di fare i conti col passato e con l'esistenza di una figlia.

La donna, però, non avrà il coraggio di essere limpida e sincera nei confronti di Salvatore.

Anna arriverà a temere di poter essere giudicata negativamente da Salvatore e per questo motivo preferirà tacere anche se, al tempo stesso, prenderà una decisione a dir poco inaspettata che potrebbe avere delle conseguenze nefaste nel suo rapporto sentimentale col giovane Amato.