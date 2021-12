Una delle new entry della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è Lucrezia Massari. L'attrice che veste i panni di Flora Gentile è entrata a far parte della famiglia del grande magazzino, portando scompiglio in casa Guarnieri. In una recente intervista a TV Soap, l'attrice di Flora ha raccontato che il suo arrivo a Milano ha destato preoccupazione in Adelaide e Umberto. Essendo la figlia di Achille, l'ex marito della contessa, l'intera famiglia Guarnieri ha temuto che la ragazza potesse scoprire la verità sulla scomparsa del padre. A tal proposito, Lucrezia ha rivelato che nelle prossime puntate della soap, "Flora porterà molte sorprese, non solo al Paradiso, dove esercita la professione di stilista, ma soprattutto a Villa Guarnieri".

Flora prende il posto di Gabriella come stilista

Nel corso dell'intervista, l'attrice che veste i panni di Flora Gentile Ravasi ha raccontato ciò che lega la sua persona al personaggio che interpreta. Alla ragazza affascina il modo con cui la stilista si approccia con la realtà. Nonostante venga da un'altra cultura, Flora si è integrata benissimo a Milano e con la gente che la circonda. Lei è un personaggio particolarmente determinato, solare e nel suo piccolo anche indipendente. Nonostante vive negli anni sessanta (periodo in cui è ambientata la soap), la giovane Gentile ha obiettivi di vita diversi rispetto a quello di una pari età. Secondo l'attrice, Flora è una donna che si è fatta da sola: in una grande città come New York dopo aver dovuto affrontare l'abbandono dal padre, mentre la madre è deceduta quando era piccina.

Massari ha inoltre confessato di essere veramente felice di aver preso il posto di Gabriella, come stilista dell'atelier: "Gabriella era una protagonista molto amata", ha raccontato la ragazza. Inizialmente era molto preoccupata in quanto doveva conquistare una platea che amava l'ex stilista. Nonostante Flora e Gabriella erano completamente differenti da un punto di vista caratteriale, la figlia di Ravasi è riuscita a farsi voler bene non solo dalle sue colleghe, ma anche dalle clienti del grande magazzino.

La finta attrazione di Flora per Umberto

Senza dubbio l'arrivo di Flora ha portato scompiglio all'interno della famiglia Guarnieri. Nel dettaglio sia Adelaide che Umberto temevano che la ragazza, interessata a far luce sul vero motivo della morte del padre, potesse scoprire tutta la verità. Tuttavia sia la stilista che Adelaide hanno iniziato ad attuare un piano per smascherarsi a vicenda.

A tal proposito, l'attrice che interpreta Flora, nel corso dell'intervista, ha rivelato: "Ovviamente, tra Adelaide e Umberto ha capito che quest’ultimo è la persona a cui può estorcere più informazioni, rispetto magari ad Adelaide che è un pezzo di ghiaccio che non si scalfisce. Diciamo che questa “finta” attrazione è nata anche per un’urgenza. Ricordiamoci che Umberto ha trovato Flora che rovistava nel suo ufficio. Si è quindi dovuta ingegnare per non essere scoperta, con questa falsa attrazione che vedremo a cosa porterà". Lucrezia ha anticipato infatti che nei prossimi episodi della soap, Flora continuerà ad indagare sul passato dei Guarnieri stravolgendo completamente i loro piani.