Sconvolgenti rivelazioni caratterizzeranno i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda agli inizi del 2022. Le anticipazioni rivelano che l'attenzione si concentrerà sulla famiglia Colombo. Stefania infatti sarà molto vicina nell'apprendere che sua madre non è morta come lei crede, ma è viva ed è Gloria Moreau. L'amore trionferà anche per l'amatissimo direttore del grande magazzino: Vittorio Conti si innamorerà di un'altra donna, dopo la separazione dall'ex moglie Marta Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, Colombo vicina alla verità

Un grande segreto verrà presto a galla per quanto riguarda la famiglia Colombo. Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse su Rai 1 nel 2022, rivelano che Ezio farà fatica a tenere nascosto alla figlia che sua madre è viva. L'incontro con l'ex moglie Gloria ha scombinato i piani del direttore della Ditta Palmieri, intento a stabilirsi a Milano per costruire un futuro insieme alla compagna Veronica e alla figlia Gemma. Grazie all'aiuto della signorina Moreau, Stefania ha accettato l'invito del padre e si è trasferita sotto lo stesso tetto di Ezio, della Zanatta e della sorellastra. Nonostante l'inizio della convivenza non è stata il massimo della serenità, puntata dopo puntata le due ragazze hanno parlato della loro infanzia e di cosa significhi la perdita di un genitore.

La figlia di Veronica infatti ha perso il padre quando era molto piccola, mentre Stefania è convinta di essere orfana di madre fin dalla nascita.

Secondo le anticipazioni da poco diffuse sembrerebbe che l'amata Venere del grande magazzino, molto presto sarà vicina a scoprire la vera identità sulla signorina Moreau. Tutto inizierà quando a Milano tornerà la zia Ernesta che testimonierà al matrimonio di Ezio e Veronica e farà in modo che a Gloria venga rilasciato il certificato di morte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima di convolare a nozze però, il signor Colombo inizierà a nutrire dei rimorsi di coscienza nei confronti della figlia e della compagna. Quest'ultima sa che la moglie di Ezio è viva, ma è ignara che sia Gloria, la capo commessa dell'atelier. Tuttavia si presume che anche Gemma possa essere al corrente del segreto di Ezio e che potrebbe rivelarlo molto presto alla sorellastra.

Il Paradiso 6, Vittorio innamorato

Dopo la separazione da Marta Guarnieri, Vittorio Conti deciderà di dedicarsi al suo lavoro al grande magazzino. Le anticipazioni rivelano che il direttore dell'atelier si innamorerà di un'altra donna. Al momento non si conosce l'identità della donna che farà battere il cuore del dottor Conti ma gli spoiler rivelano che non sarà Tina. La figlia di Agnese e Giuseppe si allontanerà da Vittorio per colpa di Sandro Recalcati. L'ex marito della cantante si farà vivo, nonostante abbia tradito la giovane Amato.