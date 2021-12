Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Le anticipazioni della nuova puntata del 16 dicembre si concentrano su Dora, visibilmente preoccupata per Nino. La Venere non ha mai nascosto il proprio interesse nei suoi confronti ma, dopo avergli consegnato il regalo di Natale e stampato un dolce bacio sulla guancia, ha notato un forte cambiamento. Anche Armando è della stessa idea e tiene d'occhio il ragazzo. Intanto, Tina mette al corrente Agnese di una sofferta ma inevitabile decisione.

Tina rinuncia a operarsi: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Agnese si riprenderà, seppur con fatica, dal malore che ha tanto spaventato Tina. È stata lei a trovarla in casa a terra, mentre stava rientrando con Vittorio. Ora è tempo che la signora Amato pensi a se stessa e non sempre agli altri. Tina è decisa a starle accanto e, proprio per questo, rinuncia a operarsi alle corde vocali. La sua carriera può attendere, la salute di sua madre no.

Nel frattempo, Gemma e Stefania sono concordi su una cosa che riguarda la loro bella famiglia allargata: è tempo che Ezio e Veronica si sposino e regolarizzino il loro rapporto.

C'è però un problema: Ezio non è davvero vedovo, dato che Gloria è viva e vegeta. Nelle nuove puntate in onda a dicembre, il signor Colombo sarà costretto a chiedere un favore alquanto imbarazzante all'ex moglie.

La confessione di Gemma a Marco ne Il Paradiso delle Signore

L'attenzione sarà concentrata anche su Gemma, sempre più presa da Marco: c'è stato il primo bacio nei pressi del grande magazzino, con la complicità di Stefania che ha accettato di andare a fare un'intervista fasulla per lasciarli soli.

Il loro rapporto si farà sempre più stretto, tanto che Gemma aprirà il suo cuore a Marco facendogli una triste confessione sul suo passato. Il giovane Sant'Erasmo ne rimarrà molto colpito, dando spazio al suo lato più sensibile.

Nino fa preoccupare Dora: spoiler Il Paradiso delle Signore

Nel nuovo episodio, Flora decide di rinunciare alle indagini su Achille dopo quanto appreso da Adelaide e Umberto, che hanno giocato molto bene le loro carte.

Intanto, Armando parla a cuore aperto con Salvatore, al quale racconta come stanno davvero le cose tra lui e Agnese. Il loro è un rapporto serio, basato sulla fiducia e sul rispetto.

Nino ha appeso il suo bigliettino all’albero del Paradiso come da tradizione. Dora non resiste e, come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, lo legge di nascosto. Il suo contenuto la turba molto. Anche Armando è sempre più preoccupato dallo strano comportamento del giovane.