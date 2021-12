Con la puntata di venerdì 17 dicembre, termina una settimana molto emozionante nella soap opera di Rai 1 Paradiso delle signore. L'atmosfera natalizia inizierà a farsi sentire per i protagonisti e Gemma troverà nel suo armadietto un regalo speciale che le ricorderà i natali felici della sua infanzia. Per Flora, invece, arriverà il momento di partire per gli Stati Uniti, ma prima la stilista distribuirà alle veneri dei doni specifici per ognuna di loro.

Nel frattempo, dopo aver scoperto il segreto di Nino, Armando non riuscirà a far finta di niente e ne parlerà con Don Saverio, informandolo della crisi del ragazzo, mentre Dora sarà incoraggiata da Irene a farsi avanti con lui.

Infine, Anna avrà timore di dire a Salvatore che il padre di sua figlia non è Quinto e prenderà una dolorosa decisione.

Il passato doloroso di Anna peserà nella sua relazione con Armando

Per Anna, il legame con Salvatore è cresciuto giorno per giorno. La ragazza ha provato prima a respingerlo, ma poi ha imparato a fidarsi di lui e si è lasciata andare, mettendo da parte le paure dovute alle delusioni precedenti. Il carattere severo di Salvatore, però, le ha impedito di dirgli tutta la verità suo sul passato. Anna, infatti, ha detto al suo fidanzato di essere vedova e mamma, ma non gli ha detto che il padre di sua figlia non è Quinto, il marito defunto. La piccola Irene, infatti, è il frutto della sua relazione con Massimo Riva, un uomo senza scrupoli che aveva conosciuto prima di suo marito.

Anna sarà certa che la reazione di Salvatore nel conoscere il suo passato sarebbe pessima e per questo la ragazza prenderà una decisione dolorosa.

I dolci ricordi di Gemma le riporteranno alla mente il Natale con suo padre: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6, le anticipazioni di venerdì 17 dicembre raccontano che Gemma vivrà un momento molto emozionante quando nel suo armadietto troverà un regalo speciale.

Grazie a questa sorpresa, la ragazza ripercorrerà con la mente i ricordi più belli del Natale che trascorreva da bambina con il suo papà.

Nel frattempo, Flora si preparerà a partire per passare le vacanze negli Stati Uniti, ma prima vorrà omaggiare le "veneri" con dei regali specifici per ognuna di loro.

Irene consiglierà a Dora di farsi avanti con Nino: puntata di venerdì 17 dicembre

Al centro dell'attenzione nella puntata di venerdì 17 dicembre de Il Paradiso delle signore 6 ci sarà anche Nino.

La crisi del ragazzo non passerà inosservata agli occhi di Armando, che vorrà fare qualcosa per aiutarlo e penserà che sia meglio parlarne con Don Saverio. Irene, invece, consiglierà a Dora di approfittare di questo momento di crisi di Nino per farsi avanti con il ragazzo che le piace.