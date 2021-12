Beautiful, la soap opera americana più seguita e più longeva di sempre - detenendo il record per essere stata trasmessa per ben 35 anni di fila - proseguirà nel 2022 con nuove vicende e colpi di scena. Il grandissimo successo della soap opera in questione è dovuto sicuramente al recasting, ossia l'assegnazione di un ruolo a un attore diverso rispetto a colui che lo aveva interpretato in precedenza. In tal modo, gli autori sono riusciti a garantire una freschezza immutata alla soap americana, assicurandosi un grande seguito continuo. Inoltre, hanno sempre aggiunto nuovi colpi di scena e trame avvincenti, in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, gli autori William J. Bell e Lee Philips Bell incentreranno le puntate di gennaio sul personaggio di Thomas, il quale inizierà a perdere nuovamente la testa per Hope, la sua amata di sempre. A tal proposito, Liam inizierà ad essere molto preoccupato, ma non sarà creduto da nessuno e si ritroverà solo.

Beautiful, anticipazioni americane

Thomas aveva rubato un manichino delle sembianze di Hope e lo aveva portato nella sua abitazione. Già da questo, Liam inizierà ad avere dei forti sospetti sullo stato di salute mentale dello stilista e si arrabbierà molto con lui. I due avranno una discussione molto accesa, durante la quale Thomas lo accuserà di vivere una relazione con Steffy e Hope identica a quella di suo padre Ridge con Brooke e Taylor.

Hope, invece, crederà che Thomas stia semplicemente lavorando al loro nuovo progetto di moda: Hope for The Future e visionerà personalmente l'andamento dei disegni e il manichino stesso.

Liam, si arrabbierà molto anche con Hope stessa, poiché andrà da sola a controllare la bambola - a grandezza naturale - nell'abitazione di Thomas e cercherà di dissuaderla.

Intanto, Thomas convincerà Hope che Liam non è quello che sembra, ma che è una persona da tenere lontana e che non ha fatto alcun progresso per migliorare sé stesso.

Beautiful, Liam preoccupato per Thomas

Nel frattempo, siccome Liam comincerà ad essere sempre più preoccupato, irromperà nell'ufficio di Finn per cercare di convincerlo ad aiutarlo a far aprire gli occhi anche a Hope e Steffy.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope e Steffy prenderanno le difese di Thomas poiché saranno convinte che lo stilista stia voltando pagina e che non sia più ossessionato dalla sua amata. Pertanto, Liam non avrà il loro appoggio e capirà che neanche Finn sarà disposto ad aiutarlo nel cercare di far aprire gli occhi alle due donne. Infatti, anche Finn crederà nei miglioramenti di Thomas e prenderà le sue difese. Inoltre, accuserà Liam di trascorrere troppo tempo insieme a Steffy, trascurando Hope stessa. Proprio in quel momento, arriverà Steffy, così Finn deciderà di lasciare la conversazione in sospeso.

Liam si sentirà solo poiché nessuno sembrerà credergli e non gli resterà che cercare di aiutare Thomas senza il supporto degli altri.

Beautiful, il manichino prende vita

Nelle puntate di gennaio di Beautiful, Thomas comincerà a dare segni evidenti di ossessione, ma nessuno sembrerà accorgersene - a parte Liam. Lo stilista farà credere a tutti di aver ormai dimenticato Hope e di essere concentrato sul nuovo progetto di moda. In realtà, nella mente di Thomas, il manichino comincerà a prendere vita a poco alla volta. Inizialmente sarà in grado di mutare espressione e di compiere dei piccoli gesti. Con il passare del tempo, la bambola - sempre nella testa di Thomas - sarà addirittura in grado di interagire con lui direttamente. Sarà a quel punto che lo stilista crederà di aver sentito il manichino suggerigli di uccidere Liam.