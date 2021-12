Prosegue su Canale 5, anche nel periodo delle festività, la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 dicembre a sabato 1 gennaio, Hope scoprirà il manichino molto simile a lei e sarà scioccata, ma quando Thomas le dirà che è stato fonte di ispirazione per i suoi bozzetti, lo inviterà a tenerlo.

Inoltre Paris confesserà a Zoe di essere interessata a Zende, mentre Liam andrà da Finn per far aprire gli occhi a Steffy sul fratello.

Il medico però crederà che tutto quanto detto è frutto dell'ossessione di Lia verso Thomas.

Thomas sente il manichino incitarlo ad uccidere Liam

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 27 dicembre all'1 gennaio, Liam vedrà a casa di Thomas un manichino simile a Hope e gli rivolgerà tante domande. I due ragazzi avranno un duro confronto nel corso del quale Thomas dirà a Liam che il suo intreccio amoroso con Steffy e Hope è molto simile a quanto successo a Ridge, Brooke e Taylor. Intanto Spencer andrà via dall'abitazione del giovane Forrester e quest'ultimo inizierà ad avere delle strane allucinazioni, in cui il fantoccio di Hope lo inciterà a uccidere Liam. Il ragazzo però propenderà per non compiere nessun gesto insensato.

Hope manifesta la sua solidarietà a Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino all'1 gennaio, Liam si troverà in ufficio insieme a Hope e Steffy e racconterà loro della presenza del manichino con le sembianze della Logan. Tutte e due le ragazze non daranno peso alla cosa, ma anzi ribadiranno il concetto che l'uomo ormai non è più quello di una volta.

Di fronte a questa situazione Hope si infurierà con suo marito e andrà da Thomas per manifestargli la sua vicinanza, ma non potrà che stupirsi di fronte alla chiara somiglianza con il fantoccio.

Nel frattempo Thomas manifesterà a Hope il suo dispiacere per non avere ridato indietro a Charlie il manichino, ma nello stesso tempo aggiungerà che eso è stato fonte di ispirazione per disegnare.

Logan allora lo spronerà a tenerlo. In tutto questo il giovane Forrester non potrà che essere malumore per l'atteggiamento di Liam, il quale non ha fatto altro che metterlo in cattiva luce con tutti.

Carter organizza una cena speciale con Zoe, Zende e Paris

In base agli spoiler della prossima settimana, Liam andrà da Finn con l'obiettivo di far riflettere Steffy che suo fratello ha bisogno di aiuto. Il medico non sarà dello stesso parere, ma anzi inizierà a pensare che è proprio lui ad avere una vera e proprio ossessione verso Thomas. Intanto Paris rivelerà a Zoe di provare qualcosa nei confronti di Zende.

Infine Carter organizzerà una cena speciale con Zoe, Zende e Paris e il mistero attorno a questo evento aumenterà con il passare del tempo.