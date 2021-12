Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 17 dicembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Tina di non operarsi, sulla riconciliazione fra Agnese e Salvatore, sulle indagini svolte da Flora, sullo strano comportamento di Nino e sul regalo di Marco a Gemma.

Tina decide di non operarsi

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Tina prenderà un'importante decisione riguardante l'intervento a cui deve sottoporsi, scegliendo alla fine di non operarsi per stare vicino alla madre. I rapporti di quest'ultima con Salvatore rimarranno ancora molto tesi. Anna non approverà il comportamento del fidanzato con la madre e deciderà di allontanarsi da lui. Più tardi, Anna non riuscirà a raccontare la verità su sua figlia a Salvatore, temendo che quest'ultimo la giudichi o la lasci. Per questo motivo farà una scelta inaspettata e molto dolorosa. Nel frattempo, Agnese deciderà di raccontare a Vittorio che Giuseppe è andato in Germania perché ha un'altra famiglia.

A quel punto, Conti consiglierà ad Agnese di raccontare la verità a Salvatore. Nel tentativo di aiutarla, Vittorio inviterà Tina a cena in modo da lasciare Agnese e suo figlio da soli. Sarà proprio in quell'occasione che Agnese racconterà la verità a Salvatore, riappacificandosi con lui. Dopo aver fatto pace con la madre, il giovane parlerà anche con Armando che sarà libero di confessargli cosa prova per Agnese.

Più tardi, quest'ultima racconterà anche a Tina la verità su suo padre, parlandole anche della sua relazione con Ferraris.

Umberto scopre i piani di Flora

Al Paradiso verrà supportata un'iniziativa di beneficenza in occasione dell'avvicinarsi delle feste di Natale. I grandi magazzini si impegneranno ad aiutare un centro di sostegno per poveri guidato da Don Saverio che rischia la chiusura.

Flora continuerà ad indagare sulla morte del padre Achille, rivelando a Ludovica quello che ha scoperto. A quel punto, quest'ultima tenterà di convincere Flora a non mettersi contro i Guarnieri. Nonostante i consigli dell'amica, Flora persisterà nella sua missione, scoprendo la combinazione della cassaforte di villa Guarneri in cui troverà qualcosa di sconcertante. Dopo un'attenta riflessione la giovane deciderà di non denunciare i Guarneri, per poi fare gli ultimi preparativi per trascorrere le feste natalizie negli Stati Uniti. Prima di partire, Flora saluterà le Veneri e farà un regalo ad ognuno di loro. Umberto scoprirà che Flora trascorrerà le vacanze negli Stati Uniti.

Marco fa un regalo a Gemma

Gemma rimarrà impietrita quando Ezio le mostrerà il presepe che ha acquistato, lasciandolo esterrefatto. Più tardi, Stefania spiegherà al padre il motivo per cui la sorellastra ha avuto quella reazione. Dora e Armando si renderanno conto che Nino ha iniziato a comportarsi in maniera alquanto strana pronunciando frasi ambigue e preoccupanti. Più tardi, Nino appenderà un bigliettino sull'albero del Paradiso come da tradizione sotto gli occhi di Dora che lo leggerà rimanendone turbata. A quel punto, Armando deciderà di chiedere spiegazioni al seminarista prima che sia troppo tardi. Gemma e Stefania concorderanno che Ezio e Veronica dovrebbero regolarizzare la loro unione davanti alla legge.

Gemma racconterà a Marco un episodio molto toccante del suo passato legato a quando preparava il presepe accanto al padre scomparso. Più tardi, il giovane farà trovare alla ragazza un regalo nell'armadietto, rendendola molto felice.