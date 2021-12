A Il Paradiso delle signore, nelle puntate in onda su Rai 1 dal 3 al 7 gennaio, Ludovica dovrà fare i conti con l'arrivo della mamma a Milano: riuscirà a nasconderle la storia con Marcello? Intanto Tina dovrà affrontare il suo futuro, ma anche il passato: infatti deciderà se operarsi, ma intanto riceverà una telefonata da Sandro.

L'arrivo di Flavia a Milano a Villa Bergamini

A Villa Bergamini arriverà Flavia, la mamma di Ludovica. La ragazza non vorrà farle sapere che sta intrattenendo una storia con Marcello, così deciderà di stare momentaneamente separata da lui.

Però già dal suo arrivo in Villa, la donna avrà i primi sospetti in merito alla vita sentimentale della figlia, infatti troverà in casa una cravatta e penserà che non sia una coincidenza, per questo motivo le chiederà delle spiegazioni in merito.

Lo scontro non sarà dei migliori e la ragazza, disperata a causa delle parole della madre, correrà subito dal suo Marcello che, viste le novità dell'ultimo periodo, tornerà a vivere insieme ad Armando. Flavia, però, non sarà ancora al corrente del fatto che la figlia abbia una relazione con Marcello e se ne renderà conto anche Fiorenza. Infatti quando vedrà la mamma di Ludovica al Circolo, dal suo comportamento capirà che la donna non sa ancora nulla della relazione intrapresa dalla ragazza con il barista.

La presenza di Flavia a Milano non verrà gradita nemmeno da Adelaide e tra le due donne ricomincerà una sorta di "guerra": i rancori di una volta non saranno per nulla svaniti. Ludovica tollererà a malapena la presenza della madre in città e ogni giorno di più si mostrerà insofferente. Magari dentro di lei crederà che la madre se ne vada via presto, ma la donna non sarà intenzionata a lasciare la città meneghina a breve e continuerà a indagare sulla vita della figlia.

Tutto ciò che vorrà sapere, però, arriverà dalla bocca di Fiorenza, visto che le rivelerà che Ludovica sta insieme a Marcello.

Una persona dal passato torna nella vita di Tina

Intanto, in casa Amato, Tina dovrà fare i conti con l'operazione chirurgica alle corde vocali che aveva deciso di rinviare dopo i malesseri subiti dalla madre.

Per lei arriverà il momento di decidere che cosa fare e per tale motivo proseguirà con l'intento di operarsi e l'intervento verrà fissato per la settimana successiva.

Per la ragazza, però, ci saranno delle novità in arrivo, infatti Sandro le telefonerà a casa, ma la ragazza non vorrà rispondergli, così chiederà ai suoi familiari di coprirla. Penserà di distrarsi al Paradiso con la riffa di beneficenza che avrà un grandissimo successo, grazie anche alla partecipazione di Serena e un'attrice famosa.