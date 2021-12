Prosegue la messa in onda della soap opera turca Love is in the air, dopo il primo debutto nel periodo estivo, essa è ora giunta alla sua seconda e ultima stagione. Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 16 dicembre 2021 dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, proprio quando sembrerà essere tornato il sereno tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) avranno un litigio abbastanza acceso a causa di un vero e proprio fraintendimento.

In particolare il ricco imprenditore si ingelosirà parecchio, non appena crederà che la sua amata abbia ricevuto una chiamata telefonica da un interlocutore verso cui prova affetto mentre si trovava in sua compagnia, in realtà stava solo parlando con la propria bambina.

Trama Love is in the air, del 16 dicembre: Serkan organizza una cena romantica nel suo ufficio con Eda

Anche la 156^ puntata dell’appassionante sceneggiato (nato con il titolo originale turco Sen Çal Kapimi), in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 16 dicembre, sarà ricca di tanti colpi di scena inaspettati.

Gli spoiler rivelano che Serkan dopo essere riuscito a rimanere da solo con Eda nel suo ufficio dell’azienda Art Life come desiderava, non mollerà affatto la presa. Il facoltoso imprenditore continuerà a stupire la sua amata, organizzando una cena a lume di candela appositamente per lei: Bolat per far rimanere senza parole l’architetta paesagista sceglierà una location del tutto diversa del solito, poiché invece di essere un ristorante si tratterà ancora una volta del suo studio.

A questo punto quando Eda non si tirerà indietro e quindi accetterà di passare la serata con lui, Serkan tenterà un approccio per riavvicinarsi.

Serkan fa una scenata di gelosia a Eda dopo averla sentita parlare al telefono

Purtroppo a rovinare il momento romantico di Serkan e Eda sarà una telefonata del tutto inaspettata che quest’ultima riceverà, ma soprattutto le causerà distrazione.

Bolat non saprà della presenza della piccola Kiraz (Maya Başol) dall’altra parte della cornetta: durante la conversazione Eda pronuncerà delle parole dolcissime, senza far capire all’imprenditore di averle rivolte a sua figlia.

Serkan sarà convinto che l’interlocutore sia un uomo e quindi non riuscirà controllare la gelosia, infatti quando accompagnerà la sua amata in albergo si renderà protagonista di una scenata: a causa della sua forte reazione, Bolat litigherà con Eda, facendo fallire inevitabilmente il suo piano per conquistarla.