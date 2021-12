Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Mare fuori, nella quinta puntata della prima stagione che andrà in onda mercoledì 15 dicembre in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Carmine verrà a sapere che l'uomo che ha ucciso Nina si trova all'interno del carcere minorile di Nisida e così vorrà elaborare una strategia per potersi vendicare. Il giovane infatti, deciderà di procurarsi un'arma e pianificherà insieme a Pino, un modo per far uscire "O Pirucchio" dall'isolamento.

Nel mentre, Filippo e Naditza non riusciranno a chiarire le loro divergenze, in quanto la ragazza accetterà di sposare suo cugino per il bene dei suoi genitori.

Carmine vorrà uccidere l'uomo che ha investito mortalmente Nina

Nella prossima puntata in onda mercoledì 15 dicembre, Carmine verrà a sapere chi è stato l'uomo che ha ucciso sua moglie Nina e sarà più deciso che mai a volerla vendicare. Proprio per questo motivo, il giovane deciderà di procurarsi un'arma perché vorrà mettere fine alla vita di chi ha distrutto la sua.

Nel frattempo, Naditza è tornata in Istituto e Filippo cercherà in tutti i modi di ricucire il rapporto con lei. Intanto, Edoardo riuscirà a ottenere un permesso per uscire fuori dal carcere per poter andare al battesimo di suo figlio.

Il ragazzo però prima di andare alla cerimonia vorrà incontrare la sua amata Teresa. Quest'ultima però si troverà in compagnia di un altro ragazzo.

Intanto, Sasà continuerà a meditare sul reato che ha commesso che l'ha fatto finire in istituto. Nel mentre, quest'ultimo continuerà a essere supervisionato da Lino che avrà un attenzione particolare per il ragazzo, visto che l'uomo ha una relazione con la made.

Naditza accetterà di sposare suo cugino

Poco dopo, Carmine escogiterà un piano insieme a Pino, per fare in modo che Pirucchio esca dall'isolamento. Nel frattempo, Filippo capirà che la situazione potrebbe degenerare da un momento all'altro e così deciderà di allontanare Carmine. In particolare, "O chiattillo" spererà che così facendo, il suo amico possa desistere dal piano di vendetta.

Nel frattempo, Gemma verrà incitata da Viola a leggere la lettera che Fabio le avrà inviato e sarà molto confusa per i suoi sentimenti. Invece, Filippo e Naditza a causa di quanto successo nell'ultimo periodo, non riusciranno a riavvicinarsi, perché lei accetterà di sposare un suo cugino, su richiesta dei suoi.

Infine, nel carcere minorile di Nisida entrerà un ragazzo di nome Mimmo, che altro non è che un amico di Edoardo, a cui avrà chiesto di farlo scappare. Le cose però diventeranno molto più complicate del previsto ed Edoardo sarà costretto a rimandare la sua fuga.